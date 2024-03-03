Масштабные взрывы в Крыму: Братчук анонсировал новые 'сюрпризы' для оккупантов

Братчук анонсировал новые сюрпризы для российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины и в самой России.

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Братчук анонсировал новые "сюрпризы" для оккупантов / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В ночь на 3 марта во временно оккупированном Крыму произошли взрывы. В частности, оккупанты перекрыли участок трассы "Таврида" по направлению к Феодосии, кроме того, сообщается о большом количестве "скорых". Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Описывая ситуацию с поражением военных целей во временно оккупированном Крыму, он назвал ее "сбором урожая".

"Конечно, основная ситуация будет развиваться и дальше, есть стратегия по временно оккупированному Крыму. Это результат работы, это результат работы Сил обороны, всех составляющих - и Воздушных сил, соответствующих специализированных структур", - подчеркнул Братчук.

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Он также вспомнил о взрывах, прозвучавших в ночь на 3 марта во временно оккупированном городе Феодосия. Местные жители сообщали, что взрывы раздавались в районе, где расположена нефтебаза.

"И по Феодосии... Когда-то мы в вашей студии говорили о том, что будет громко в Одессе - будет громко и в Севастополе, в том числе. Буквально через день это повторилось, тогда первые сигналы воздушной тревоги раздавались во временно оккупированном Крыму. Сегодня эта тенденция проявляется, в том числе из-за уничтожения соответствующих логистических пунктов врага", - сказал Братчук.

Представитель УДА также опроверг заявления российского Минобороны о том, что российская ПВО смогла сбить 38 БпЛА над временно оккупированным Крымом. По его словам, ситуация в Крыму не соответствует этим заявлениям.

"Там действительно заявляют о якобы уничтоженных каких-то БпЛА, это про министерство позора Российской Федерации. Но туда едут скорые, перекрыта трасса "Таврида" в направлении Феодосии. О результатах, думаю, узнаем позже", - подчеркнул он.

Кроме того, Братчук анонсировал оккупантам новые сюрпризы - как на оккупированных территориях, так и на тех, что входят в международно признанные границы РФ. По его словам, Украина уже имеет соответствующие средства - и она работает над тем, чтобы их было еще больше.

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова. Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

Удары по Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 марта в нескольких районах Крыма были слышны взрывы. Наблюдатели сообщили об обстреле военной базы оккупантов в Гвардейском, Симферопольского района.

Силами обороны Украины 14 февраля был уничтожен десантный корабль Цезарь Куников в захваченном Крыму. Затопление вражеского корабля стало результатом успешной военной операции бойцов Вооруженных Сил Украины и военной разведки.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сделал прогноз относительно "моста Путина" и возвращения Крыма. По его словам, для возвращения полуострова нужно решить две ключевые задачи.

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