"Это красная линия": капитан ВМС рассказал о масштабном уничтожении флота РФ

Капитан первого ранга ВСУ отметил, что 20% боевого состава Черноморского флота РФ больше не может выполнять поставленные задачи в акватории Черного моря.

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Капитан ВМС рассказал, какую часть Черноморского флота удалось уничтожить / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Российский Черноморский флот за время полномасштабного вторжения понес серьезные потери. По последним данным почти 20% кораблей флота были либо уничтожены, либо получили очень серьезные повреждения. Об этом в эфире телемарафона рассказал капитан первого ранга запаса Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко.

"Конечно, сейчас уже можно сказать, что 20% боевого состава Черноморского флота - оно или уничтожено, или очень серьезно повреждено", - сказал он.

Эксперт отметил, что эти корабли врага больше не могут выполнять поставленные задачи.

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"Могу сказать, что с операционной точки зрения "красная линия" - это 40% кораблей. Тогда считается, что просто противник будет уже не способен выполнять те операционные задачи, которые на него возлагают. Но это приписывается такая цифра для группировки надводных сил, то есть, например, если сформирован десантный отряд, и такое количество - 40% его уничтожено, то считается, что он не будет способен выполнить свою задачу", - пояснил капитан.

Кто такой Андрей Рыженко Рыженко Андрей - капитан первого ранга (в запасе), бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины (2004-2020 гг.). Служил на борту пяти различных боевых кораблей, в штабе ВМС Украины работал заместителем начальника по евроатлантической интеграции, начальником управления оборонного планирования и науки. Четыре года проходил службу офицером штабного элемента партнерства в J-7 (управление боевой подготовки) Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Был руководителем рабочей группы международных экспертов по проработке Стратегии ВМС ВС Украины 2035, был помощником министра обороны Украины.

Удары по Черноморскому флоту

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина успешно атакует Черноморский флот России, заставляя его отступать в Черном море. После прекращения зерновой инициативы Украина установила свое доминирование в западной части моря. Об этом сообщает британская разведка.

Действия украинской военной разведки привели к тому, что Россия потеряла контроль над западной частью Черного моря. Рейды и ракетные удары по базам оккупантов подчеркнули уязвимость российских сил. Об этом сообщил военный эксперт и директором Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

Он также отметил, что в течение 2023 года Украина достигла важного прогресса в перекрытии логистического пути российских оккупантов через Крым. Уничтожение военного корабля десанта "Цезарь Куников" является одним из этапов, которые способствовали этому.

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