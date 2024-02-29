В ударах ВСУ по кораблям российского флота две задачи - эксперт

Украинские военные нацелены отбить Крым "более хитрым путем", считает Бадрак.

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Цезарь Куников / Коллаж: Главред, фото: скриншот ГУР, Крымский ветер

Удары ВСУ по Крыму и российскому флоту не только лишает группировку ВС РФ эффективного логистического обеспечения, но и выполняет другую задачу - способствует возникновению у Путина панического настроения, рассказал во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

"Когда будет уничтожен Черноморский флот РФ и Крымский мост, российские оккупанты на юге не смогут ничего получать", - отметил он.

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Но тогда возникнет задача, которая, по словам Бадрака, для Украины является делом чести – отбить у россиян суходольный коридор.

"Однако отбить не путем прямых столкновений и линейного наступления, а более хитрым путем, то есть заставив россиян фактически там задыхаться от дефицита всего: оружия, боеприпасов, еды и т.д., чтобы они убегали, как и из Херсона", - рассказал Бадрак.

Этого можно достичь, если иметь мощное дальнобойное оружие. Эксперт уверен, что Европа нам в этом поможет. Хотя, признается Бадрак, Франция ведет себя до сих пор эгоистично, требуя совершать "оружейные" сделки для Украины исключительно в пределах Евросоюза.

Смотрите видео чата с военным экспертом Валентином Бадраком:

Освобождение Крыма

Украина не скрывает, что будет освобождать полуостров, захваченный россиянами еще в 2014 году, либо военным, либо политическим путем. Сейчас - из-за дефицита в средствах - ВСУ ограничиваются преимущественно атаками воздушных и морских дронов.

Несмотря на это, Украине удалось побороть Черноморский флот в Черном море, обеспечив функционирование "зернового коридора" и значительно уменьшив состав его боевых кораблей. К примеру, 14 февраля морские силы потопили большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки.

Вместе с тем, насчет деоккупации Крыма в этом году военные относятся критически. Как отметил генерал Игорь Романенко, "необходимо объективно и критически оценивать ситуацию, а не находиться в своих иллюзиях".

"В лучшем случае (деоккупация Крыма состоится - Главред) во второй половине 2024 года. Но это станет возможно только при наличии соответствующих ресурсов", - ответил Романенко во время чата на Главреде.

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