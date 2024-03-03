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После ликвидации Су-34 авиация РФ не рискует: ВС не зафиксировали ни одного самолета

Руслана Заклинская
3 марта 2024, 00:14
Уничтожение самолетов приводит к изменению тактики врага, отметил начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица".
После ликвидации Су-34 авиация РФ не рискует: ВС не зафиксировали ни одного самолета
Россияне не рискуют применять на востоке самолеты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/MykolaOleshchuk

На востоке Украины Воздушные силы не зафиксировали ни одного российского самолета с вечера. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук в Telegram.

По его словам, еще с 19:00 сегодняшнего вечера на востоке Украины не замечали авиации оккупантов. Перед этим ВСУ удалось ликвидировать российский Су-34.

"Это и есть результат работы Воздушных Сил!" - подчеркнул Олещук.

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Командующий Воздушных сил также отметил, что, несмотря на определенную активность вражеских беспилотников на юге, по состоянию на 22:40 на востоке самолетов российских оккупантов не зафиксировано.

"Welcome to hell, оккупанты!" - добавил он.

После ликвидации Су-34 авиация РФ не рискует: ВС не зафиксировали ни одного самолета
Фото: t.me/MykolaOleshchuk

В то же время начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш отметил, что несмотря на значительные потери самолетов, оккупанты не прекращают полностью использовать свою тактическую авиацию.

"Они могут изменить тактику, количество авиаударов за день. Могут изменить тип авиации, например, использовать более устаревшие Су-25 или армейскую авиацию. Но конечно, что они не останавливаются на этом и продолжают наносить удары по нашим позициям... Наша задача - сделать так, чтобы условия использования были максимально неприятными", - подчеркнул Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, несмотря на массовую потерю самолетов, у россиян еще достаточной различной авиации.

Самолет Су-34 инфографика
Что известно о Су-34 / Инфогрфика: Главред

Что известно о самолете Су-34?

Су-34 - советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого".

Самолёт Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Ликвидация российских самолетов

Напомним, 2 марта украинские военные сбили очередной Су-34 российских оккупантов. ВСУ зенитными управляемыми ракетами нанесли удары по двум вражеским военным самолетам, один из которых избежал удара. Ориентировочно, этот Су-34 стал 15 сбитым самолетом за две недели.

Также в ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 14 "Шахедов" и еще один вражеский самолет Су-34.

Кроме этого, 29 февраля ВСУ сбили три истребителя. Один удалось ликвидировать ночью, а остальные два - утром.

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