13 самолетов за месяц: Игнат признался, как ВСУ удалось устроить массовый самолетопад

Уничтожение российских самолетов заставило оккупантов думать, стоит ли вообще подлетать к фронту, сказал Юрий Игнат.

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В ВС раскрыли, как удалось уничтожить 13 российских самолетов за месяц / Коллаж: Главред, фото: ООС, facebook.com/yuriy.ignat

Россия рисковала своими самолетами, подводя их ближе к фронту, во время авиаударов по Авдеевке. Это позволило ВСУ уничтожить значительное количество вражеской авиации. Об этом рассказал представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, рискованные действия россиян помогли ВСУ уничтожить 13 самолетов за месяц. Представитель Воздушных сил отметил, что массовая ликвидация российских самолетов заставила оккупантов думать, стоит ли вообще подлетать к фронту.

"Каждый авианалет и удар авиационной бомбой серьезно влияет на переднюю линию. Вы должны понимать, какие ужасные последствия, когда прилетает бомба 500 килограммов", - рассказал он. видео дня

Игнат также подчеркнул, что потеря самолетов влияет и психологически на российских оккупантов.

Инфографика: Главред

Что известно о самолете Су-34? Су-34 - советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого". Самолёт Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Ликвидация российских самолетов

Напомним, за одно утро 29 февраля ВСУ сбили три истребителя. Николай Олещук сообщил, что около 9:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожено еще два Су-34 оккупантов.

Также 29 февраля командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщил, что украинские военные сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Как сообщал Главред, 23 февраля в России упал самолет А-50, сбитый во время совместной операции ГУР и Воздушных сил ВСУ в районе Азовского моря. Обломки упали на территории Краснодарского края.

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