За одно утро ВСУ сбили три истребителя: еще два Су-34 отправились в "вечный полет"

Два российских самолета были сбиты около 9:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

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ВСУ сбили два самолета Су-34 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

В четверг, 29 февраля, Силы обороны Украины сбили еще два российских бомбардировщика-истребителя Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают русские пилоты!Сегодня около 9:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожены еще два Су-34 оккупантов", - написал Олещук в Telegram.

Отчет Воздушных сил / Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Как сообщал Главред, сегодня утром Олещук уже сообщал об одном уничтоженном бомбардировщике на восточном направлении. Таким образом, только за сегодня ВСУ сбили уже три борта.

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За весь февраль уничтоженных самолетов уже 13.

Отчет Воздушных сил / t.me/MykolaOleshchuk

Напомним, 27 февраля утром российские оккупанты потеряли еще один свой гиперзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Этот самолет уничтожили Воздушные силы ВСУ.

Позже в этот же день Олещук сообщил о еще одном вражеском Су-34, который был "денацифицирован" 27 февраля.

23 февраля бойцы Главного управления разведки Минобороны и Воздушных сил ВСУ уничтожили самолет-разведчик ВКС РФ А50У.

Что известно о самолете Су-34? Су-34 – советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого". Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

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