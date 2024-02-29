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За одно утро ВСУ сбили три истребителя: еще два Су-34 отправились в "вечный полет"

Анна Ярославская
29 февраля 2024, 11:41
Два российских самолета были сбиты около 9:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.
Су-34
ВСУ сбили два самолета Су-34 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

В четверг, 29 февраля, Силы обороны Украины сбили еще два российских бомбардировщика-истребителя Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают русские пилоты!Сегодня около 9:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожены еще два Су-34 оккупантов", - написал Олещук в Telegram.

Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Как сообщал Главред, сегодня утром Олещук уже сообщал об одном уничтоженном бомбардировщике на восточном направлении. Таким образом, только за сегодня ВСУ сбили уже три борта.

видео дня

За весь февраль уничтоженных самолетов уже 13.

Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / t.me/MykolaOleshchuk

Напомним, 27 февраля утром российские оккупанты потеряли еще один свой гиперзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Этот самолет уничтожили Воздушные силы ВСУ.

Позже в этот же день Олещук сообщил о еще одном вражеском Су-34, который был "денацифицирован" 27 февраля.

23 февраля бойцы Главного управления разведки Минобороны и Воздушных сил ВСУ уничтожили самолет-разведчик ВКС РФ А50У.

Что известно о самолете Су-34?

Су-34 – советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого".

Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

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