УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Почему РФ не поднимает в воздух другие самолеты А-50: в ВСУ назвали причину

Алёна Воронина
27 февраля 2024, 15:29
Пока оккупанты обходятся использованием дронов, чтобы собирать разведывательную информацию. Сбор таких данных для РФ усложнился после уничтожения самолета А-50.
Сбитие российского самолета А-50
В ВСУ сказали, почему РФ не поднимает в воздух другие самолеты А-50/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Страна-агрессор Россия пока не поднимает в воздух следующий самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, потому что еще не подготовила для него команду.

А пока в РФ готовят этот экипаж, оккупантам приходится активнее использовать беспилотники для сбора разведывательной информации. Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"На данном этапе мы наблюдаем продолжение активности разведывательных беспилотников. Очевидно, что еще не собрана новая команда "подводных специалистов" для А-50 следующего", – отметила она.

видео дня

Гуменюк подчеркнула, что потеря такого самолета – это не только потеря технических мощностей, но и потеря подготовленного экипажа. И теперь у оккупантов некому заполнять следующую площадку.

Следовательно, с этим связана и отсрочка вылета следующего борта", – сказала спикер Сил обороны юга.

инфографика А-50
Что известно о самолете А-50/ Главред

Что известно о самолете А-50

А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.

А-50 может применяться:

  • для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;
  • для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;
  • для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;
  • может служить воздушным командным пунктом.

А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.

На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.

Уничтожение российского самолета-разведчика А-50У

Напомним, украинские силы уничтожили российский самолет А-50 вечером в пятницу, 23 февраля. Разведка раскрыла детали, как бойцы армии Украины уничтожили новый А-50У оккупантов. Россия использовала самолет-разведчик А-50У для наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации, рассказали в Главном управлении разведки.

В Defense Express раскрыли, чем на самом деле сбили А-50.Отмечается, что российский самолет А-50 удалось сбить из зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Значительная удаленность от фронта делает невозможным применение ЗРК Patriot.

Позже в ВСУ описали последствия для РФ потери еще одного А-50.Российские оккупанты сейчас неуверенны в своих действиях. Самолет А-50 был их "глазами", а теперь россиянам вместо него пришлось активизировать больше БПЛА для разведки.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине вторжение России Наталья Гуменюк Ликвидация российского А-50
Реклама

Главное за день

Генштаб уточнил потери РФ после слов Зеленского: как подсчитывают данные

Генштаб уточнил потери РФ после слов Зеленского: как подсчитывают данные

15:22 Украина
"Езжай домой в Россию": Орбану и Фицо устроили "горячий" прием в Чехии

"Езжай домой в Россию": Орбану и Фицо устроили "горячий" прием в Чехии

15:20 Мир
Украинский фонд на €50 млрд: ЕП проголосовал за предоставление помощи Киеву

Украинский фонд на €50 млрд: ЕП проголосовал за предоставление помощи Киеву

14:10 Мир
Все главные новости

Популярное

Умер популярный украинский блогер-миллионник Юрий Ворожко - ему было 32 4448

Умер популярный украинский блогер-миллионник Юрий Ворожко - ему было 32

Требуются 2 условия: топ-генерал рассказал, когда изменится ситуация на фронте 4111

Требуются 2 условия: топ-генерал рассказал, когда изменится ситуация на фронте

Сперва не увидите ничего: пилот США заинтриговал новостью об F-16 в Украине 3552

Сперва не увидите ничего: пилот США заинтриговал новостью об F-16 в Украине

Магнитная буря сильно затягивается: Украину атаковал почти 5-балльный шторм 3430

Магнитная буря сильно затягивается: Украину атаковал почти 5-балльный шторм

Последние новости

15:36

"Это ультиматум": Лавров истерит и-за предложения Зеленского по "саммиту мира"

15:29

Почему РФ не поднимает в воздух другие самолеты А-50: в ВСУ назвали причину

15:22

Генштаб уточнил потери РФ после слов Зеленского: как подсчитывают данные

15:20

"Езжай домой в Россию": Орбану и Фицо устроили "горячий" прием в Чехии

15:15

Светлана Лобода в дерзких образах снялась для обложки заграничного глянца

Если Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс - МаринуцаЕсли Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс - Маринуца
15:12

Придется затянуть пояса: три знака зодиака ощутят финансовые трудности в марте

15:10

Возвращение Пугачевой: директор певицы прокомментировала слухи

14:17

Маша Ефросинина показала редкие фото из Крыма: "Большая мечта"

14:16

Стал жестче: Маричка Падалко рассказала, как за время войны изменился ее муж

Реклама
14:10

Украинский фонд на €50 млрд: ЕП проголосовал за предоставление помощи КиевуВидео

13:59

"Если потребуется": Клименко рассказал, почему полицейских не мобилизуют

13:44

Именины в марте 2024 по новому календарю: как назвать ребенка и кого поздравить

13:43

"Срыв всего тура": россияне взбунтовались против запроданки Анны Асти

13:42

Угроза отхода до Правобережья: названы сроки и направления новых ударов РФ

13:41

Особенный день: 3 знакам зодиака улыбнется удача 29 февраля

13:12

Только люди с самым острым зрением найдут лягушку за 6 секунд: сложная оптическая иллюзия

13:12

На путинистку Шукшину подала в суд родная сестра

12:59

"НАТО введет свои войска в Украину": Столтенберг резко опроверг эту информацию

12:55

"РФ будет их применять": в Силах обороны предупредили об угрозе удара Ониксами

12:54

Что не любит долларовое дерево: девушка показала, как вырастить крепкий цветок

Реклама
12:40

Удар в сетчатку: Инна Мирошниченко рассказала о травме

12:39

Гороскоп на март 2024: Козерогам - серьезная перестройка, Тельцам - отшельничество

12:35

Назревает скандал: принц Гарри восстал против Меган Маркл

12:27

Гороскоп Таро на март 2024: Ракам - радость, Львам - поездка, Девам - деньгиВидео

12:17

"Либо мы проиграем войну, либо получим это разрешение": военный указал на ошибку ЗападаВидео

12:05

Главная фанатка Олега Винника показала, как певец выглядит сейчас

11:39

"Десятки пленных": майор ВСУ ответил на вопрос о потерях при выходе из Авдеевки

11:36

Российский дрон ударил по крыше: Украина потеряла первый танк M1 Abrams - Forbes

11:17

"Пьяный бред": Успенская в странном виде заявила, что РФ хотят уничтожить

11:12

"Пусть оккупанты прощаются с родными перед вылетом": ВСУ уничтожили еще один вражеский Су-34

11:01

Китайский гороскоп на 28 февраля: Быку - удачный день, Козе - рухнувшие надежды

10:57

Оккупантка Симоньян рассказала, как стелится перед свекровью

10:56

Страны НАТО должны быть готовы к нападению РФ через несколько лет - Макрон

10:41

Пролетал ли дрон РФ над Молдовой: в Воздушных силах прокомментировали ночной инцидент

10:40

ВСУ отрезали пути: "слив" планов сорвал контрнаступление Сил обороны – эксперт

10:21

Настя Каменских промолчала о Потапе и нарвалась на волну хейта

10:06

Новый православный церковный календарь на март 2024: даты всех праздников

09:59

"Наивная" Европа должна тратить больше средств на сдерживание РФ - премьер Дании

09:43

"Страшный сон": ВСУ нужно забыть о наступлении и переходить в оборону – военный

09:39

Буданов входил в элитное подразделение, которое готовило ЦРУ: в NYT сказали, чем он занимался

Реклама
09:12

Ночью в Украине гремели взрывы: РФ атаковала с воздуха и устроила провокацию в Молдове

08:51

Гороскоп на завтра 28 февраля 2024: Скорпионам - подстава, Близнецам пора расслабиться

08:29

"Больше хаоса и войн": Сикорский спрогнозировал последствия победы Путина в Украине

08:29

РФ вернула себе стратегическую инициативу на поле боя: в ISW описали серьезные последствия

08:10

Путинская братва - это уже не просто ворымнение

07:30

Макрон не исключает отправку военных стран Запада в Украину

06:53

Макрон объявил о коалиции для поставки в Украину ракет большой дальности

06:10

Политическая "заруба" в Америке будет нешуточная: к чему готовиться Украинемнение

05:50

Головоломка для внимательных и находчивых: надо за 18 секунд найти букву N

05:35

Гороскоп на март 2024: Козероги встретят очень важного человекаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять