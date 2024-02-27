Почему РФ не поднимает в воздух другие самолеты А-50: в ВСУ назвали причину

Страна-агрессор Россия пока не поднимает в воздух следующий самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, потому что еще не подготовила для него команду.
А пока в РФ готовят этот экипаж, оккупантам приходится активнее использовать беспилотники для сбора разведывательной информации. Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"На данном этапе мы наблюдаем продолжение активности разведывательных беспилотников. Очевидно, что еще не собрана новая команда "подводных специалистов" для А-50 следующего", – отметила она.видео дня
Гуменюк подчеркнула, что потеря такого самолета – это не только потеря технических мощностей, но и потеря подготовленного экипажа. И теперь у оккупантов некому заполнять следующую площадку.
Следовательно, с этим связана и отсрочка вылета следующего борта", – сказала спикер Сил обороны юга.
Что известно о самолете А-50
А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.
А-50 может применяться:
- для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;
- для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;
- для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;
- может служить воздушным командным пунктом.
А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.
На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.
Уничтожение российского самолета-разведчика А-50У
Напомним, украинские силы уничтожили российский самолет А-50 вечером в пятницу, 23 февраля. Разведка раскрыла детали, как бойцы армии Украины уничтожили новый А-50У оккупантов. Россия использовала самолет-разведчик А-50У для наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации, рассказали в Главном управлении разведки.
В Defense Express раскрыли, чем на самом деле сбили А-50.Отмечается, что российский самолет А-50 удалось сбить из зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Значительная удаленность от фронта делает невозможным применение ЗРК Patriot.
Позже в ВСУ описали последствия для РФ потери еще одного А-50.Российские оккупанты сейчас неуверенны в своих действиях. Самолет А-50 был их "глазами", а теперь россиянам вместо него пришлось активизировать больше БПЛА для разведки.
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