"Либо мы проиграем войну, либо получим это разрешение": военный указал на ошибку Запада

Если Украина проиграет войну, то агрессия РФ разрастется. На Западе это понимают, поэтому мы можем получить разрешение бить западным оружием по территории РФ.

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Военный указал на ошибку Запада/ коллаж: Главред, фото: СтратКом ВСУ, Facebook Гудименко

Запад очень долго тянет время, не давая Украине разрешения бить по территории страны-агрессора России оружием, которое нам предоставили западные партнеры. В принятии этого решения Запад очень медленный, ведь боится возникновения ядерного конфликта с РФ.

Но сейчас уже понятно: либо мы проиграем войну, либо западные партнеры предоставят Украине такое разрешение. Другие государства понимают, что в случае проигрыша украинцев в войне российская агрессия может докатиться и до них. Такое мнение высказал младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко в интервью Главреду.

"Я думаю, что это так и будет (Украина получит разрешение бить дальнобойным оружием по территории РФ – ред.). Мы не знаем когда, но к этому шло. Запад очень медленный, потому что он не хочет ядерного конфликта Соединенных Штатов, Евросоюза или вообще НАТО с Россией. И понятно, что они очень долго оттягивали эту историю. Но всё очень просто – либо мы проигрываем войну, либо получаем это разрешение. Если мы проиграем войну, они следующие – это все понимают", – отметил Гудименко.

Он отметил, что все это понимают, и эту мысль не нужно никому доказывать. По его словам, даже реакция условных Нидерландов или Дании и большинства четко подчеркивает, что эта мысль дошла до большинства европейских политиков. Гудименко считает, что разрешение на использование западного оружия по целям на территории России необратимо.

"Будет ли это вопросом авиационных ракет? Нет, потому что у авиационных ракет, по крайней мере тех, которые нам собираются передавать, не будет необходимого радиуса – он ограничен до 1000 километров. Условно мы не достигнем части российских аэродромов. Но судя по той номенклатуре, что появлялась в публичном пространстве, мы сможем более активно отрабатывать их РЭБы (средства радиоэлектронной борьбы – ред.) и радары", – сказал младший сержант ВСУ в отставке.

По его словам, это будет влиять на работу ПВО страны-агрессора России, и мы сможем его более эффективно выбивать.

"ПВО у них много – Россия, вероятно, является мировым лидером в производстве ПВО как по качеству, так и по количеству. Однако их территория настолько велика, а линия боевого столкновения настолько длинная, что это из их превосходства начинает превращаться в их недостаток, которым мы совершенно точно будем пользоваться. Более того, уже пользуемся", – отметил Гудименко.

Смотрите интервью Юрия Гудименко Главреду об итогах 2 лет полномасштабной войны:

Кто такой Юрий Гудименко Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократична сокира", в прошлом - блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия. С начала полномастабного вторжения в Украину - Младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия".

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили еще один вражеский Су-34. Воздушное судно российских оккупантов украинские военные сбили на восточном направлении. Командующий Воздушных сил ВСУ дал оккупантам один совет.

Также стало известно, что Украина потеряла первый танк M1 Abrams. Ни один танк не является неуязвимым. И почти все танки особенно уязвимы для атак сверху, отмечают журналисты издания Forbes. Всего у украинских военных был 31 танк M1 Abrams, которые мы получили от США в рамках военной помощи.

Напомним, президент США Эммануэль Макрон заявил, что страны НАТО должны быть готовы к нападению РФ через несколько лет. По словам Макрона, все лидеры на встрече в Париже согласились с тем, что не хотят вступать в войну с "российским народом".

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