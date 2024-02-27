Российский дрон ударил по крыше: Украина потеряла первый танк M1 Abrams - Forbes

Ни один танк не является неуязвимым. И почти все танки особенно уязвимы для атак сверху, отмечают журналисты.

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Украина потеряла первый танк M1 Abrams / Коллаж: Главред, фото:twitter.com/DefenceU, twitter.com/Pion_2S7

ВСУ потеряли на фронте первый танк M1 Abrams, который был поставлен Соединенными Штатами Америки в рамках военной помощи Украине. Всего у украинских военных была 31 такая боевая машина.

Как пишет издание Forbes, в Сети появилось видео, на котором видно, как дрон охотится за одним танков Abrams, которыми оснащены военные 47-й механизированной бригады ВСУ, к западу от Авдеевки.

На отдельном изображении запечатлен тот же горящий М-1, очевидно, в результате удара того же или другого беспилотника.

видео дня

Подбитый танк "Абрамс" / twitter.com/Pion_2S7

"Несколько недель спустя батальон понес первую подтвержденную потерю танка. Видео с российского дрона, кажется, подтверждает, что то, чего опасались наблюдатели, произошло: дрон ударил "Абрамс" по его тонкой бронированной крыше, вызвав внутренний пожар, который, вероятно, уничтожил машину. Неясно, удалось ли спастись четырем членам экипажа", - пишет Forbes.

В издании также призвали не обращать внимания на российскую пропаганду, прославляющую первую потерю М-1.

"Ни один танк не является неуязвимым. И почти все танки особенно уязвимы для атак сверху. Есть только одно исключение: шведский Strv 122, у которого на крыше башни имеется дополнительная броня. Но даже Strv 122 не защищен от огня противника", - отмечают журналисты.

Танки M1 Abrams в Украине

Президент США Джо Байден 25 января 2023 года подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первая партия американских танков M1 Abrams "уже находится в Украине". Всего США обязались передать Украине 31 машину.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что Украина будет использовать танки Abrams для хорошо спланированных, прорывных операций.

Танк M1 Abrams M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т. За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий. М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка. Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.

Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

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