УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Российский дрон ударил по крыше: Украина потеряла первый танк M1 Abrams - Forbes

Анна Ярославская
27 февраля 2024, 11:36
Ни один танк не является неуязвимым. И почти все танки особенно уязвимы для атак сверху, отмечают журналисты.
M1 Abrams
Украина потеряла первый танк M1 Abrams / Коллаж: Главред, фото:twitter.com/DefenceU, twitter.com/Pion_2S7

ВСУ потеряли на фронте первый танк M1 Abrams, который был поставлен Соединенными Штатами Америки в рамках военной помощи Украине. Всего у украинских военных была 31 такая боевая машина.

Как пишет издание Forbes, в Сети появилось видео, на котором видно, как дрон охотится за одним танков Abrams, которыми оснащены военные 47-й механизированной бригады ВСУ, к западу от Авдеевки.

На отдельном изображении запечатлен тот же горящий М-1, очевидно, в результате удара того же или другого беспилотника.

видео дня
Танк
Подбитый танк "Абрамс" / twitter.com/Pion_2S7

"Несколько недель спустя батальон понес первую подтвержденную потерю танка. Видео с российского дрона, кажется, подтверждает, что то, чего опасались наблюдатели, произошло: дрон ударил "Абрамс" по его тонкой бронированной крыше, вызвав внутренний пожар, который, вероятно, уничтожил машину. Неясно, удалось ли спастись четырем членам экипажа", - пишет Forbes.

В издании также призвали не обращать внимания на российскую пропаганду, прославляющую первую потерю М-1.

"Ни один танк не является неуязвимым. И почти все танки особенно уязвимы для атак сверху. Есть только одно исключение: шведский Strv 122, у которого на крыше башни имеется дополнительная броня. Но даже Strv 122 не защищен от огня противника", - отмечают журналисты.

Танки M1 Abrams в Украине

Президент США Джо Байден 25 января 2023 года подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первая партия американских танков M1 Abrams "уже находится в Украине". Всего США обязались передать Украине 31 машину.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что Украина будет использовать танки Abrams для хорошо спланированных, прорывных операций.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т.

За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий.

М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка.

Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.
Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Украины война России и Украины Танк Abrams
Реклама

Главное за день

"НАТО введет свои войска в Украину": Столтенберг резко опроверг эту информацию

"НАТО введет свои войска в Украину": Столтенберг резко опроверг эту информацию

12:59 Украина
"РФ будет их применять": в Силах обороны предупредили об угрозе удара Ониксами

"РФ будет их применять": в Силах обороны предупредили об угрозе удара Ониксами

12:55 Украина
"Либо мы проиграем войну, либо получим это разрешение": военный указал на ошибку Запада

"Либо мы проиграем войну, либо получим это разрешение": военный указал на ошибку Запада

12:17 Украина
Все главные новости

Популярное

Сколько их : Сумская высказалась после скандала с ее дочерью 10211

"Сколько их": Сумская высказалась после скандала с ее дочерью

Не могу : обездвиженная путинистка Кудрявцева прикована к кровати 5566

"Не могу": обездвиженная путинистка Кудрявцева "прикована" к кровати

Умер популярный украинский блогер-миллионник Юрий Ворожко - ему было 32 4192

Умер популярный украинский блогер-миллионник Юрий Ворожко - ему было 32

Требуются 2 условия: топ-генерал рассказал, когда изменится ситуация на фронте 3826

Требуются 2 условия: топ-генерал рассказал, когда изменится ситуация на фронте

Последние новости

13:12

Только люди с самым острым зрением найдут лягушку за 6 секунд: сложная оптическая иллюзия

13:12

На путинистку Шукшину подала в суд родная сестра

12:59

"НАТО введет свои войска в Украину": Столтенберг резко опроверг эту информацию

12:55

"РФ будет их применять": в Силах обороны предупредили об угрозе удара Ониксами

12:54

Что не любит долларовое дерево: девушка показала, как вырастить крепкий цветок

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:40

Удар в сетчатку: Инна Мирошниченко рассказала о травме

12:39

Гороскоп на март 2024: Козерогам - серьезная перестройка, Тельцам - отшельничество

12:35

Назревает скандал: принц Гарри восстал против Меган Маркл

12:27

Гороскоп Таро на март 2024: Ракам - радость, Львам - поездка, Девам - деньгиВидео

Реклама
12:17

"Либо мы проиграем войну, либо получим это разрешение": военный указал на ошибку ЗападаВидео

12:05

Главная фанатка Олега Винника показала, как певец выглядит сейчас

12:00

Если Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс - МаринуцаЭксклюзив

11:39

"Десятки пленных": майор ВСУ ответил на вопрос о потерях при выходе из Авдеевки

11:36

Российский дрон ударил по крыше: Украина потеряла первый танк M1 Abrams - Forbes

11:17

"Пьяный бред": Успенская в странном виде заявила, что РФ хотят уничтожить

11:12

"Пусть оккупанты прощаются с родными перед вылетом": ВСУ уничтожили еще один вражеский Су-34

11:01

Китайский гороскоп на 28 февраля: Быку - удачный день, Козе - рухнувшие надежды

10:57

Оккупантка Симоньян рассказала, как стелится перед свекровью

10:56

Страны НАТО должны быть готовы к нападению РФ через несколько лет - Макрон

10:41

Пролетал ли дрон РФ над Молдовой: в Воздушных силах прокомментировали ночной инцидент

Реклама
10:40

ВСУ отрезали пути: "слив" планов сорвал контрнаступление Сил обороны – эксперт

10:21

Настя Каменских промолчала о Потапе и нарвалась на волну хейта

10:06

Новый православный церковный календарь на март 2024: даты всех праздников

09:59

"Наивная" Европа должна тратить больше средств на сдерживание РФ - премьер Дании

09:43

"Страшный сон": ВСУ нужно забыть о наступлении и переходить в оборону – военный

09:39

Буданов входил в элитное подразделение, которое готовило ЦРУ: в NYT сказали, чем он занимался

09:12

Ночью в Украине гремели взрывы: РФ атаковала с воздуха и устроила провокацию в Молдове

08:51

Гороскоп на завтра 28 февраля 2024: Скорпионам - подстава, Близнецам пора расслабиться

08:29

"Больше хаоса и войн": Сикорский спрогнозировал последствия победы Путина в Украине

08:29

РФ вернула себе стратегическую инициативу на поле боя: в ISW описали серьезные последствия

08:10

Путинская братва - это уже не просто ворымнение

07:30

Макрон не исключает отправку военных стран Запада в Украину

06:53

Макрон объявил о коалиции для поставки в Украину ракет большой дальности

06:10

Политическая "заруба" в Америке будет нешуточная: к чему готовиться Украинемнение

05:50

Головоломка для внимательных и находчивых: надо за 18 секунд найти букву N

05:35

Гороскоп на март 2024: Козероги встретят очень важного человекаВидео

05:00

Сперва не увидите ничего: пилот США заинтриговал новостью об F-16 в Украине

04:46

Женщины переживают тяжелее: психолог назвал симптомы кризиса среднего возрастаВидео

04:15

"Россияне могут воевать вечно": сержант ВСУ указал на опасный моментВидео

03:00

Звезда фильмов Marvel и "Стар Трека" умер от тяжелой болезни

Реклама
02:42

Как правильно вырастить астры из семян: секреты для пышного цветения

02:31

"Он был покрыт большой плитой": женщина перекапывала свой сад и нашла "сокровище"

02:00

55-летняя Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о помолвке - СМИВидео

01:30

Угроза нового штурма Киева: украинцам раскрыли неожиданный сценарий и срокиВидео

01:28

Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что туда вошло

00:44

"Враг уже близко": оккупанты приблизились к еще одному городу

00:21

Путинистка Успенская отругала нетрезвую Пугачеву из-за песни: "Какого черта?"

00:15

Россияне захватили еще два населенных пункта под Авдеевкой - DeepState

26 февраля, понедельник
22:53

Магнитная буря сильно затягивается: Украину атаковал почти 5-балльный шторм

22:47

У Украины новый опасный конкурент на Евровидении-2024 - букмекерыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять