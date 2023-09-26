"Абрамсы" уже в Украине: в Washington Post выяснили, сколько танков прибыло

Всего США обязались передать Украине 31 танк M1 Abrams.

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Больше танков Abrams будет отправлено в ближайшие месяцы / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первая партия американских танков M1 Abrams "уже находится в Украине". Всего США обязались передать Украине 31 машину, но в настоящее время доставили не все из них. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Журналисты со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника сообщили, что в Украину прибыло менее половины ожидаемых танков M1 Abrams.

Отметим, что чиновник говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить важные военные приготовления.

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Подробности передачи танков Abrams Украине

Издание The New York Times писало со ссылкой на официальные лица США, что первые танки Abrams американского производства уже прибыли в Украину ранее объявленного срока.

По данным источников, больше танков будет отправлено в ближайшие месяцы.

Также издание отмечает, что танки, которые были отправлены в Украину, были первыми из 31, которые обещала администрация президента США Байдена.

Сколько танков Abrams было доставлено в Украину, не сообщалось.

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о передаче Украине первых танков Abrams.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина будет использовать танки Abrams для хорошо спланированных, прорывных операций. По его словам, сейчас на поле боя использование бронетехники практически во всех основных направлениях сведено к минимуму. Причина этого - противотанковые заминированные поля, которые являются проблемой для гусеничной техники, а также большое количество дронов-камикадзе FPV, которые могут поражать оборудование техники.

Танк M1 Abrams M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т. За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий. М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка. Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.

Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.



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