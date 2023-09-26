УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Абрамсы" уже в Украине: в Washington Post выяснили, сколько танков прибыло

Анна Ярославская
26 сентября 2023, 12:32 обновлено 26 сентября, 12:36
Всего США обязались передать Украине 31 танк M1 Abrams.
Танк Abrams, флаг США
Больше танков Abrams будет отправлено в ближайшие месяцы / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первая партия американских танков M1 Abrams "уже находится в Украине". Всего США обязались передать Украине 31 машину, но в настоящее время доставили не все из них. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Журналисты со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника сообщили, что в Украину прибыло менее половины ожидаемых танков M1 Abrams.

Отметим, что чиновник говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить важные военные приготовления.

видео дня

Подробности передачи танков Abrams Украине

Издание The New York Times писало со ссылкой на официальные лица США, что первые танки Abrams американского производства уже прибыли в Украину ранее объявленного срока.

По данным источников, больше танков будет отправлено в ближайшие месяцы.

Также издание отмечает, что танки, которые были отправлены в Украину, были первыми из 31, которые обещала администрация президента США Байдена.

Сколько танков Abrams было доставлено в Украину, не сообщалось.

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о передаче Украине первых танков Abrams.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина будет использовать танки Abrams для хорошо спланированных, прорывных операций. По его словам, сейчас на поле боя использование бронетехники практически во всех основных направлениях сведено к минимуму. Причина этого - противотанковые заминированные поля, которые являются проблемой для гусеничной техники, а также большое количество дронов-камикадзе FPV, которые могут поражать оборудование техники.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т.

За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий.

М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка.

Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.
Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине военная помощь новости Украины война России и Украины Танк Abrams
Реклама

Главное за день

Сколько денег Путин тратит на войну с Украиной: у Зеленского шокировали суммой

Сколько денег Путин тратит на войну с Украиной: у Зеленского шокировали суммой

11:36 Мир
HIMARS накрыл штаб врага на Херсонщине: 15 офицеров РФ ликвидированы и ранены

HIMARS накрыл штаб врага на Херсонщине: 15 офицеров РФ ликвидированы и ранены

11:24 Украина
ВСУ мощно бьют врага на юге: пошли вперед и захватили новые рубежи

ВСУ мощно бьют врага на юге: пошли вперед и захватили новые рубежи

10:17 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:32

"Абрамсы" уже в Украине: в Washington Post выяснили, сколько танков прибыло

12:30

Прощайте дубайские рестораны: Заворотнюк могут не выпустить из России

12:23

Гороскоп на завтра 27 сентября 2023: Водолею – счастье, Овну - крайности

12:17

Срывы, пивко, хамство: звезда "Сватов" поделился неприятными подробностями со съемок сериала

12:10

Головоломка для самых зорких: найдите яйцо среди сладостей

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанШтурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан
12:06

Десантники ВСУ получили микроавтобус Volkswagen Transporter при содействии Favbet Foundation

11:36

Сколько денег Путин тратит на войну с Украиной: у Зеленского шокировали суммой

11:24

HIMARS накрыл штаб врага на Херсонщине: 15 офицеров РФ ликвидированы и раненыВидео

11:16

Эксперт по уборке раскрыла секретный рецепт волшебного средства от пылиВидео

Реклама
11:02

"Будет 3 огненных удара для одного города": гороскоп на октябрь по городам Украины

10:42

Черноморский флот РФ ослаб после украинских атак по штаб-квартире - разведка Британии

10:17

ВСУ мощно бьют врага на юге: пошли вперед и захватили новые рубежи

10:14

Именины 27 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:56

Эксперт рассказал, сколько у России осталось ресурсов, чтобы продолжать войнуВидео

09:46

Ночью РФ атаковала Украину 38 "Шахедами": пострадал пункт пропуска на границе

09:27

Под угрозой два города Украины: Свитан назвал вероятное направление удара РФВидео

09:01

Кошачий наполнитель своими руками: что добавить в лоток, чтобы не было запаха

08:49

Удар по штаб ЧФ РФ в Севастополе помогли нанести российские офицеры — Kyiv Post

08:44

Из белой уже никто не готовит: попробуй копеечный рецепт тушеной красной капусты от Ярославского

08:22

Почему оваций не было? Как прошел визит Зеленского в СШАмнение

Реклама
08:19

ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом — ISW

07:44

Германия в два раза сократит помощь беженцам: названы сроки

07:00

В Кривом Роге прогремел взрыв: первые подробности

06:50

Балтийский флот РФ деградировал из-за войны в Украине – ISW

06:35

Как правильно – "за пару хвилин" или "за кілька хвилин": Авраменко удивил ответом

06:22

Очень важные акценты бюджета 2024мнение

05:20

Октябрь будет опасным: названо регионы, которые враг будет обстреливать в октябре

04:35

Гороскоп на октябрь 2023 для Овнов: что принесет второй месяц осениВидео

03:40

"Подбор ключей": Свитан раскрыл, почему прекратились атаки на Крымский мостВидео

03:00

Будет нарасхват: 5 хитрых идей, как лучше всего есть сало

02:35

Что будет, если Запад прекратит поддерживать Украину: Свитан описал ужасный сценарийВидео

02:02

Пролежат дольше и не почернеют: эксперт дал идеальные советы по хранению бананов

01:30

Кому не рекомендуется есть сало: неожиданный ответ ошарашит опытных гурманов

00:10

Ефросинина раскрыла секрет своей молодости и стройности

25 сентября, понедельник
23:55

Задача для людей с чрезвычайным зрением: надо найти 4 лица на картинке

23:10

Курс доллара "взлетит" в ближайшее время: банкир рассказал, к чему готовиться украинцам

22:50

Это парализует весь флот: раскрыты последствия сокрушительного удара по штабу ЧФ в Крыму

22:14

В Севастополе прогремели взрывы, оккупанты перекрывали Крымский мост

22:03

Первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

21:47

Врежет почти 9-бальный шторм: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

Реклама
21:26

Война с Россией может длиться еще 10 лет: Свитан ошарашил прогнозомВидео

21:20

Нашли самый вкусный пирог "4 стакана": это уникальный рецепт от хозяек

21:08

Уже на этой неделе: США могут официально одобрить передачу Украине ATACMS

20:50

Белый дом требует от Украины выполнить пакет реформ для получения помощи - СМИ

20:40

Сергей Стерненко. Удар по Одессе и "месть" россиян за унижение в СевастополеВидеоВидеоблоги

20:29

"Цель только одна": Буданов назвал объекты в РФ, которые находятся под угрозой удара

20:24

Венгрия поставила Украине жесткий ультиматум: дерзкое заявление Орбана

20:12

Россия подтягивает резервы под Мелитополь: идут бои за освобожденные села

20:10

В России очередная "страшно красивая" мисс победила в конкурсе красоты

20:07

Гороскоп на завтра 26 сентября 2023: Весам – сила, Девам – море гнева

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять