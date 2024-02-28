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"Окно возможностей": Гетьман сказал, при каких условиях Украина быстрее завершит войну

Алёна Воронина
28 февраля 2024, 01:35
Демократическая революция в России вряд ли возможна – там может быть только бунт. Но во время этого российского бунта у Украины появятся хорошие возможности.
Украинские военные, Алексей Гетман
Гетман сказал, при каких условиях Украина быстрее завершит войну/ коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ, Facebook Гетьман

Россияне испуганы и не способны на серьезные шаги, чтобы противостоять путинскому режиму в стране-агрессоре России, но к каким-то действиям их могли бы подтолкнуть российские добровольцы, воюющие на стороне Украины. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью Главреду.

"Россияне испуганы, на серьезные шаги не способны, но, возможно, российские добровольцы могли бы организовать какие-то движения. Мы же помним, как было, когда Пригожин двигался на Москву: когда люди увидели, что власть слаба, а трон зашатался, у них сразу появилась смелость", – отметил Гетьман.

Он убежден, что демократическая революция в России вряд ли возможна – там может быть лишь бунт, "бессмысленный и беспощадный".

"Однако когда Россия начнет разрушаться, всё посыплется по принципу домино. Люди очень быстро поднимутся. Они восстанут не за демократию, а для того, чтобы поменять старого царя на нового. И это будет окно возможностей для Украины: пока они будут сносить старого царя, если это всё-таки произойдет, мы можем и войну завершить, и еще много чего полезного для себя сделать", – отметил майор запаса ВСУ.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман сделал прогноз по новому наступлению России:

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили еще один вражеский Су-34. Воздушное судно российских оккупантов украинские военные сбили на восточном направлении. Командующий Воздушных сил ВСУ дал оккупантам один совет.

Также стало известно, что Украина потеряла первый танк M1 Abrams. Ни один танк не является неуязвимым. И почти все танки особенно уязвимы для атак сверху, отмечают журналисты издания Forbes. Всего у украинских военных был 31 танк M1 Abrams, которые мы получили от США в рамках военной помощи.

Напомним, президент США Эммануэль Макрон заявил, что страны НАТО должны быть готовы к нападению РФ через несколько лет. По словам Макрона, все лидеры на встрече в Париже согласились с тем, что не хотят вступать в войну с "российским народом".

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