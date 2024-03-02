ВСУ отработали по Су-34 и Су-35: в ВС намекнули на уничтожение самолетов РФ

Воздушные силы Украины применили зенитные управляемые ракеты по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35.

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Воздушные силы, вероятно, сбили еще два российских самолета / Коллаж: Главред, фото: mil.in.ua, ua.depositphotos.com

Украинские военные, вероятно, сбили еще два вражеских самолета, которые атаковали линию фронта управляемыми авиационными бомбами. Против них применили зенитные ракеты. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.

"Только что состоялось боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидаем подтверждения желаемого результата", - написал он.

Самолет Су-34 - что о нем известно / Инфографика: Главред

По его словам, россияне продолжают атаковать на восточном направлении и применяют управляемые авиабомбы с самолетов тактической авиации. Однако украинские зенитчики дают достойный отпор авиации врага.

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"Летать оккупантам становится все труднее, и мы нуждаемся в большем количестве систем, больше оружия, чтобы очистить наше небо", - подчеркнул Олещук.

Что известно о самолете Су-34? Су-34 - советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого". Самолёт Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Ликвидация вражеских самолетов

Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 14 "Шахедов" и еще один вражеский самолет Су-34.

Также за одно утро 29 февраля ВСУ сбили три истребителя. Николай Олещук сообщил, что около 9:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожено еще два Су-34 оккупантов.

Кроме этого, Россия рискует своими самолетами, приближая их к фронту во время авиаударов по Авдеевке. Представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что эти рискованные действия россиян позволили ВСУ уничтожить 13 самолетов за месяц.

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