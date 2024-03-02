Украинцы уничтожают самолеты на очень больших расстояниях: в ВС следали заявление

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как у украинских офицеров получается уничтожать российские самолеты.

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По словам Юрия Игната, ВСУ уничтожают вражеские самолеты на очень больших расстояниях / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и "АрмияИнформ"

Украинские военные работают почти каждый день на больших дистанциях по самолетам российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Уничтожаются самолеты и на южном, и на восточном направлениях. Есть у нас средства, которые работают фактически ежедневно. Оккупанты уже понимают, что на том или ином направлении их может ожидать сюрприз. Работа ведется почти ежедневно. Вы видели амплитуду. Работают наши системы ‒ и враг уже не чувствует себя настолько свободно, как это было раньше", - подчеркнул офицер.

По словам Игната, ВСУ уничтожают самолеты на очень больших расстояниях, поэтому сложно точно подтвердить гибель пилота.

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"Хочется увидеть летчиков, катапультируются они или нет, или же самолет, который падает. Но на расстоянии 100 и более километров в глубину обороны противника — невозможно увидеть", - подытожил офицер.

Напомним, 27 февраля утром российские оккупанты потеряли еще один свой гиперзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Этот самолет уничтожили Воздушные силы ВСУ.

Позже в этот же день офицер сообщил о еще одном вражеском Су-34, который был "денацифицирован" 27 февраля.

23 февраля бойцы Главного управления разведки Минобороны и Воздушных сил ВСУ уничтожили самолет-разведчик ВКС РФ А50У.

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