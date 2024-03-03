Минус 15 самолетов: в ISW раскрыли, как РФ жертвует авиацией для продвижения на фронте

По оценкам ISW, в последние дни захвата Авдеевки, российские войска временно установили ограниченное и локальное преимущество в воздухе.

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ВСУ уничтожают авиацию России / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 56-я отдельная мотопехотная бригада

Аналитики Института изучения войны в отчете сообщили, что российские оккупанты готовы рисковать своими самолетами для сохранения тактического преимущества на Авдеевском направлении.

В отчете ISW отмечается, что последние потери российской авиации в течение двух недель побудили захватчиков временно уменьшить авиационную активность по всей территории Украины. Однако увеличение количества потерь российской авиации в течение последних недель еще не побудило российские войска существенно уменьшить активность тактической авиации.

По оценкам ISW, в последние дни захвата Авдеевки, российские войска временно установили ограниченное и локальное преимущество в воздухе.

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"Российские войска, вероятно, пытаются восстановить это ограниченное и локальное преимущество в воздухе, чтобы поддержать тактическое продвижение российских войск на Авдеевском направлении, и решили, что продолжение наступательных операций при поддержке авиации перевешивает риск потери большего количества летательных аппаратов", - говорится в отчете.

По оценкам ISW, потеря 15 самолетов и, возможно, нескольких высококвалифицированных пилотов в течение последних двух недель, не является большой потерей для российских военных, учитывая тот факт, что Россия, вероятно, имеет около 300 единиц истребителей КБ "Сухой".

Что известно о самолете А-50 / Инфографика: Главред

ВСУ сбивает авиацию РФ: что известно

Напомним, что армия Украины уничтожила 15-й российский Су-34 за последние две недели. Украинские военные сбили очередной Су-34 российских оккупантов. Однако, Су-35, за которым охотились Воздушные силы, успел убежать от ВСУ.

29 февраля за одно утро ВСУ сбили три истребителя. Два российских самолета были сбиты около 9:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях, сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

23 февраля украинские силы уничтожили российский самолет А-50. По предварительным данным, самолет был сбит над Азовским морем, а сами обломки упали на территории Краснодарского края. Самолет, скорее всего, уничтожен полностью.

Известно, что в сбитом А-50 погибли 10 офицеров РФ. По данным источника, все 10 россиян, которые были в самолете, погибли. При этом жертв от падения самолета А-50 на земле нет. В военно-транспортной авиации РФ есть семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Украина официально подтвердила сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 в Азовском море. ВСУ уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.

Что известно о самолете Су-34? Су-34 - советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого". Самолёт Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

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