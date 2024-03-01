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В Украине обеспокоены новым наступлением РФ: в ISW оценили угрозы на фронте

Юлия Закрепа
1 марта 2024, 10:39
Оккупанты могут решить скорректировать будущие наступательные операции на основе успеха, которого они достигли в наступлении на оборонительные рубежи ВСУ.
В Украине обеспокоены новым наступлением РФ: в ISW оценили угрозы на фронте
ВСУ готовятся к наступлению оккупантов / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 18 отдельная бригада армейской авиации, скриншот: deepstatemap

В свежем отчете Института изучения войны сообщили, что Украина обеспокоена возможностью значительных территориальных достижений России летом 2024-го, если будут продолжаться задержки с западной помощью безопасности.

Аналитики ISW опираются на статью американского издания Bloomberg, в которой говорится о том, что внутренние украинские оценки свидетельствуют, что продвижение вдоль линии фронта армии РФ может набрать значительные обороты к лету 2024 года, если партнеры Украины не увеличат запасы артиллерийских боеприпасов.

Также Bloomberg сообщает, что близкие к украинскому руководству источники заявляют: Киев ожидает, что российские силы решат между тем, чтобы продолжать сосредотачиваться на постепенном тактическом продвижении и готовиться к большей попытке прорыва летом 2024-го - в зависимости от результатов текущих наступательных операций войска. В частности, о подготовке РФ к новому наступлению в конце мая или летом этого года заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.

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"Сейчас российские войска пытаются использовать тактические возможности, которые предоставляет российский захват Авдеевки, и пытаются продвинуться как можно дальше в этом районе, прежде чем украинские войска создадут оборонительные рубежи, которые трудно пробить", - говорится в отчете аналитиков.

Отмечается, что оккупанты могут решить скорректировать будущие наступательные операции на основе успеха, которого они достигли в наступлении на оборонительные рубежи ВСУ к западу и северо-западу от Авдеевки. В свою очередь, украинская оборона в районе города может повлиять на представление России о более широком состоянии обороны Украины вдоль линии фронта.

В ISW также отмечают, что захватчики проводят наступательную операцию по нескольким направлениям вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не достигли значительных успехов в этом районе.

"Способность России достичь значительных успехов в оперативном плане все еще в значительной степени зависит от уровня поддержки Украины Западом. Поскольку хорошо обеспеченные украинские силы доказали, что они могут помешать оккупантам получить даже незначительные успехи во время широкомасштабных российских наступательных усилий", - отмечают в Институте.

Напомним, что аналитики ISW сообщили, что в ближайшие недели РФ может захватить новые населенные пункты возле Авдеевки. Оккупанты пытаются использовать тактические возможности, появившиеся после захвата Авдеевки, и поддерживают относительно быстрый темп наступательных операций.

В ISW разоблачили Шойгу на лжи о ситуации на Херсонщине. Минобороны РФ специально преувеличивают территориальные достижения, которых на самом деле нет. Так они пытаются показать недавние тактические достижения перед президентскими выборами в марте 2024 года.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

ISW в настоящее время работает как некоммерческая организация. ISW подготовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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война в Украине ВСУ вторжение России
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