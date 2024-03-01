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Падение Ил-76: в России хотят передать Украине тела "погибших пленных ВСУ"

Юлия Закрепа
1 марта 2024, 10:59
Однако, известно, что Россия до сих пор не передала официальных списков, не подтвердила факт гибели пленных.
Падение Ил-76: в России хотят передать Украине тела 'погибших пленных ВСУ'
Россия хочет отдать тела погибших в авиакатастрофе Ил-76 / коллаж: Главред, фото: Википедия, Телеграм-канал 112

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва готова передать тела украинских пленных, которые якобы погибли под падение самолета Ил-76 под Белгородом.

"Для этого все необходимое с точки зрения процедуры есть.... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", - заявила россиянка Москалькова пропагандистам "РИА Новости".

Российский омбудсмен добавила, что якобы контактирует с представителями Украины относительно падения Ил-76. Как утверждает Москалькова, украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел, и что она обсуждает этот вопрос с украинским омбудсменом Лубинцем.

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"Относительно тел - я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждение и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности", - сказала она.

Дмитрий Лубинец в свою очередь заявил в Telegram, что Россия до сих пор не передала официальных списков, не подтвердила факт гибели пленных и не допустила международные организации к месту падения Ил-76.

"Подчеркиваю, что позиция Украины неизменна: мы требуем прозрачного расследования, доступа к месту падения самолета, а также с первого дня требовали официальных списков и репатриации тел и проведения соответствующих экспертиз (в случае подтверждения)", - отметил он.

Падение Ил-76 в России: что известно

Напомним, что 24 января 2024 года в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76 Известно, что авиакатастрофа, вероятно, произошла возле хутора Кривого. Обломки самолета разлетелись на несколько километров. По предварительным данным, люди, которые были на борту, погибли.

Стали известны все версии падения Ил-76 под Белгородом. Ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных которых везли на обмен.

В ГУР заявили, что РФ спланировала падение Ил-76.Разведчики подтвердили, что 24 января, должен был состояться обмен пленными, однако он не состоялся. В разведке акцентировали на том, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал падение Ил - 76 в России. Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в деле и провел совещание с главнокомандующим и Генштабом по применению воздушных сил.

В начале февраля Россия отказывалась вернуть Украине тела пленных, которые якобы погибли на Ил-76.Статус 65 украинских защитников, которых россияне объявили погибшими, остается неизменным. В Украине их до сих пор считают военнопленными, наголисил представитель ГУР Андрей Юсов.

Что известно о самолете Ил-76

Ил-76 - советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшина. Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Все кабины Ил-76 загерметизированы, что дает возможность перевозить 167 солдат с личным оружием или обеспечить выбрасывание 126 человек десантной группы, пишет Википедия.

24 января 2024 года возле Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76.

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