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"Сделаем всё возможное, чтобы забрать наших защитников: ГУР про сбитие Ил-76

Елизавета Бельмас
30 января 2024, 14:35
В Главном управлении разведки дали актуальный комментарий по поводу крушения российского самолета Ил-76.
ГУР про сбитие Ил-76
ГУР про сбитие Ил-76 / коллаж: Главред, фото: РосСМИ

В Главном управлении разведки сообщают, что о пребывании украинских военнопленных на борту российского Ил-76, который разбился 24 января под Белгородом, утверждает только Россия. При этом, оккупанты не проявляют готовности передать Украине тела. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Юсов в комментарии изданию "Суспільне".

Он объясняет, что о новых данных про авиакатастрофу страна-агрессор распространяет много дезинформации.

"Что там были наши пленные – это заявление России, и пока только по их словам мы можем анализировать. Пока нет готовности к передаче тел с той стороны", - сообщает Юсов.

видео дня

При этом, по его словам, Украина подобные действия совершает, и если подтвердится информация о гибели военнопленных, то "сделает все возможное, чтобы забрать наших защитников со щитом и на щите".

К тому же, Юсов не исключает вероятности, что на борту Ил-76 помимо боеприпасв были и пленные, которые агрессор использовал в качестве живого щита. И действия врага были абсолютно провокационными, ведь в тот день действительно планировался обмен, а Москва не сообщала о режиме тишины над Белгородом и перевозке пленных посредством авиасообщения.

"Учитывая, что самолет был загружен на треть, по их версии, там могли быть и боеприпасы, потому что для такого этот самолет преимущественно и использовался. Там могли быть и боеприпасы и люди – как живой щит, поэтому это нужно тщательно выяснять. Работа в этом направлении продолжается", – резюмировал представитель ГУР.

Крушение Ил-76

Ранее Кирилл Буданов раскрыл неожиданный нюанс по поводу крушения Ил-76 в РФ. Ситуация с падением Ил-76 в РФ остается до конца непонятной, подчеркнул начальник ГУР.

Ряд российских СМИ распространили заявления российских чиновников о том, что на борту Ил-76 якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен. В ГУР подтвердили лишь то, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.

Также президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в инциденте.

К тому же, спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что российский диктатор Владимир Путин врет, когда утверждает, что российская ПВО никогда не сбивала своих самолетов.

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война в Украине авиакатастрофа Ил-76
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