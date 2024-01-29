Крушение военного Ил-76 РФ: в ГУР разнесли лживое заявление Путина

Владимир Путин слукавил, когда комментировал ситуацию вокруг крушения самолета Ил-76.

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Андрей Юсов прокомментировал заявления Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин врет, когда утверждает, что российская ПВО никогда не сбивала своих самолетов, заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, во время заседания Совета безопасности ООН страна-агрессор Россия не предоставила никаких подробностей и доказательств того, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76, который упал в Белгородской области, находились украинские военнопленные. Об этом представитель ГУР сказал в эфире Радио Свобода.

"Мы действительно рассчитывали, что там, кроме потока каких-то пропагандистских заявлений, будет предоставлен фактаж. Мы ничего нового не увидели, поэтому следствие продолжается. Что касается судьбы этих людей, конечно, мы должны приложить все усилия, чтобы выяснить ее, это обязательно будет сделано. И тема с международным расследованием для Украины точно не закрыта", — отметил он.

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Собеседник также пояснил, что Путин слукавил, когда комментировал ситуацию вокруг крушения самолета Ил-76.

"Во-первых, неоднократно фиксировались "дружественный огонь" и сбивание российскими средствами противовоздушной, противоракетной обороны российских самолетов в разных уголках и РФ, и оккупированных территорий, рядом с линией фронта", — напомнил он.

Юсов также добавил, что если говорить о системе "свой-чужой", то она не всегда срабатывает, а в случае расчетов переносных комплексов, которыми "насыщен Белгород", это вообще не является аргументом, а является "просто оправданием".

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Крушение Ил-76 в РФ

Ранее Кирилл Буданов раскрыл неожиданный нюанс по поводу крушения Ил-76 в РФ. Ситуация с падением Ил-76 в РФ остается до конца непонятной, подчеркнул начальник ГУР.

Ряд российских СМИ распространили заявления российских чиновников о том, что на борту Ил-76 якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен.

В ГУР подтвердили лишь то, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в инциденте.

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