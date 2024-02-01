24 января под Белгородом Российской Федерации произошло крушение военно-транспортного самолета Ил-76.

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Крушение Ил-76: опубликованы первые спутниковые фотоснимки / коллаж: Главред, фото: РосСМИ

Авиакатастрофа Ил-76 в Белгородской области России произошла 24 января. В российских СМИ утверждают, что на борту самолета пребывали украинские военнопленные. Сегодня, 1 января, "Схемы" в своем Telegram-канале опубликовали первые снимки со спутников.

На снимках можно увидеть место падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом. След, который оставило судно во время падения, составляет приблизительно 500 метров.

Показала эти снимки 31 января компания Planet Labs.

видео дня

Подробнее рассмотреть место крушения борта возле села Яблоново в РФ можно ниже.

Напомним, представитель ГУР Украины Андрей Юсов не так давно сообщил, что Россия не проявляет готовности передать Украине тела якобы погибших украинских военных во время авиакатастрофы.

Крушение Ил-76: опубликованы первые спутниковые фотоснимки / Схемы

Крушение Ил-76: опубликованы первые спутниковые фотоснимки / Схемы

Падение Ил-76

Как сообщал Главред, Кирилл Буданов раскрыл неожиданный нюанс по поводу крушения Ил-76 в РФ. Ситуация с падением Ил-76 в РФ остается до конца непонятной, подчеркнул начальник ГУР.

Ряд российских СМИ распространили заявления российских чиновников о том, что на борту Ил-76 якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен. В ГУР подтвердили лишь то, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.

Также президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в инциденте.

К тому же, в Главном управлении разведки сообщают, что о пребывании украинских военнопленных на борту российского Ил-76, который разбился 24 января под Белгородом, утверждает только Россия. При этом, оккупанты не проявляют готовности передать Украине тела.

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