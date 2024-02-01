Крушение Ил-76: опубликованы первые спутниковые фотоснимки

Авиакатастрофа Ил-76 в Белгородской области России произошла 24 января. В российских СМИ утверждают, что на борту самолета пребывали украинские военнопленные. Сегодня, 1 января, "Схемы" в своем Telegram-канале опубликовали первые снимки со спутников.
На снимках можно увидеть место падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом. След, который оставило судно во время падения, составляет приблизительно 500 метров.
Показала эти снимки 31 января компания Planet Labs.
Подробнее рассмотреть место крушения борта возле села Яблоново в РФ можно ниже.
Напомним, представитель ГУР Украины Андрей Юсов не так давно сообщил, что Россия не проявляет готовности передать Украине тела якобы погибших украинских военных во время авиакатастрофы.
Падение Ил-76
Как сообщал Главред, Кирилл Буданов раскрыл неожиданный нюанс по поводу крушения Ил-76 в РФ. Ситуация с падением Ил-76 в РФ остается до конца непонятной, подчеркнул начальник ГУР.
Ряд российских СМИ распространили заявления российских чиновников о том, что на борту Ил-76 якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен. В ГУР подтвердили лишь то, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.
Также президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в инциденте.
К тому же, в Главном управлении разведки сообщают, что о пребывании украинских военнопленных на борту российского Ил-76, который разбился 24 января под Белгородом, утверждает только Россия. При этом, оккупанты не проявляют готовности передать Украине тела.
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