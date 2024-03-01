'Все будет сделано': эксперт рассказал, как Украина может полностью вытеснить РФ с моря

Для того, чтобы Россия потеряла любые возможности доминировать в Черном море важна решимость стран Запада, сказал Валентин Бадрак.

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Рейды и ракетные удары Украины продемонстрировали уязвимость России / Колаж: Главред, фото: Главред, 37 отдельна бригада морськой пихоты, УНИАН

Россия потеряла контроль над западной частью Черного моря из-за действий украинской военной разведки. Рейды и ракетные удары по базам оккупантов продемонстрировали уязвимость оккупантов. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

"ГУР Минобороны совершала дерзкие рейды и отбила "вышки Бойко", совершила несколько высадок на Крымский полуостров, демонстрируя, что он является уязвимым и незащищенным, чем лишила группировку оккупантов на полуострове покоя. Осуществлялись и ракетные удары по Севастополю, по штабу, по морскому заводу, где ракетами были уничтожены подводная лодка и десантный корабль", - отметил военный эксперт.

Бадрак отметил, что важна решимость западных стран, поскольку тогда Украина получила бы новейшее оружие. Новые эффективные средства, такие как ракеты Naval Strike Missile и маневренные катера Skjold, которые имеют возможность "подскока" на несколько десятков километров, чтобы нанести высокоточные удары, ослабили бы позицию России в Черном море.

"В конце концов, пока мы действуем своими силами, и все будет сделано", - подытожил он.

Смотрите видео чата с военным экспертом Валентином Бадраком:

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) - украинский писатель, публицист. С 1999 года - директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года - член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Ликвидация российского флота

Как сообщал Главред, успешные атаки Украины в Черном море заставляют Черноморский флот России отступать. По данным разведки Британии, после прекращения зерновой инициативы Украина укрепила свое доминирование в западной части Черного моря.

Напомним, 14 февраля ГУР вместе с Силами безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота России. Его атаковали морскими дронами Magura V5 у берегов временно оккупированного Крыма.

Также в ночь на 26 января Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск".

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