Из 13 БДК осталось 8: последствия ударов ВСУ по флоту России в Черном море

Накануне защитники "вынесли" еще один БДК россиян - "Цезарь Куников".

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ВСУ продолжают уничтожать Черноморский флот / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Минобороны РФ

Из 13 российских больших десантных кораблей, которые находились в Черном море с начала полномасштабного вторжения, осталось всего 8. В экспертном кругу отчитались о последствиях ударов ВСУ по Черноморскому флоту оккупантов.

В частности, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020) Андрей Рыженко отметил, что остальные ВДК или полностью уничтожены, то есть потоплены, или в длительном ремонте.

Теперь "выбитые" корабли не смогут выполнять главное назначение - обеспечивать высадку бригад морской пехоты на побережье своего противника.

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"По итогам атаки из 13 БДК, которые были в Черном море на начало широкомасштабной агрессии, осталось восемь. Пять кораблей... Вот этот "Цезарь Куников", еще три таких корабля... Один корабль побольше - это проект 1171 Саратов. Они либо полностью уничтожены, либо были очень серьезно повреждены и сейчас находятся в достаточно длительном ремонте. То есть задачи свои выполнять не могут. Это означает, что очень серьезная часть десантных сил уже не способна выполнить задачи. Для каких-то меньших задач... они это выполнять могут, а вот для высадки десанта морской пехоты в составе бригады - уже нет", - пояснил Рыженко.

Удар по БДК "Цезарь Куников"

Бойцы Главного управления Минобороны Украины рано утром 14 февраля нанесли удары дронами по большому десантному кораблю российских оккупантов "Цезарь Куников" в акватории Черного моря в захваченном Крыму. Сначала корабль накренился на бок, а затем пошел на дно.

"Большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло. По информации ГУР, на борту корабля находился груз с боекомплектом. Корабль затонул и не подлежит восстановлению", - сказал позже представитель ГУР Андрей Юсов.

В Кремле ожидаемо от комментариев отказались. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "отправил" СМИ в Минобороны России. В то же время российские провоенные ресурсы подтверждают потопление украинскими военными десантного корабля РФ.

"На корабле, по уточненным данным, было шесть танков - Т-90 и Т-72. Также потеряны снаряды для танков и артиллерии, которые перевозились в Крым и должны были быть отправлены в зону проведения "СВО" (так россияне завуалированно называют войну против Украины - Главред)", - пишут пропагандисты.

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