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Майор ВСУ призвал мобилизовать по 10 тысяч мужчин от каждой области

Яна Ставская
15 февраля 2024, 21:38
На мобилизацию 250 тысяч военнообязанных уйдет "несколько месяцев", считает Чечеринда.
Майор ВСУ призвал мобилизовать по 10 тысяч мужчин от каждой области
Вопрос мобилизации решить можно, убежден военный / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ТСН

В ВСУ отмечают необходимость пополнения личного состава украинского войска в условиях масштабного наступления российских захватчиков. В частности, майор Вооруженных сил Егор Чечеринда в эфире 24 канала предложил установить показатели по призыву граждан для каждой области.

По подсчетам Чечеринды, речь идет о мобилизации 10 тысяч военнообязанных от каждой области. Так майор ВСУ прокомментировал слова другого военного - командира "Волков да Винчи" Сергея Филимонова о призыве не менее 250 тысяч солдат в 2024 году.

"Пусть Крым и Севастополь мы сейчас не можем мобилизовать, еще Донецкую и Луганскую области.... Все равно остается у нас 23 региона. 250 тысяч (мобилизованных - Главред) - это означает по 10 тысяч из каждого региона Украины", - высказался он.

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Чечеринда считает, что такое количество людей можно вполне привлечь в ряды ВСУ за несколько месяцев.

"Я думаю, что это то количество людей, которое вполне можно мобилизовать за несколько месяцев. У нас достаточно большая страна и достаточно много патриотических военнообязанных людей", - сказал он.

Также Чечеринда подчеркнул, что Украина долго работает над законопроектом о мобилизации. В то же время РФ учится воевать.

"Нам надо мобилизовать 250 тысяч"

Новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей "Филя" Филимонов заявил, что в Украине надо мобилизовать как минимум еще 250 тысяч человек, поскольку без этого наша армия просто не сможет воевать против России.

"Как победить? Понятно, что в этом году нам не нужно активных наступательных действий. То есть мы должны, опять же, повторяюсь, выстраивать оборону, должны вести эту оборону, наращивать вооружение, готовить личный состав, мобилизовать людей. Нам надо мобилизовать 250 тысяч. Мы без этого просто воевать не сможем", - отметил военный накануне.

Другой 27-летний военный Александр в комментарии BILD так высказался о перспективах усиления мобилизации:

"Люди в других регионах Украины, видимо, не понимают, насколько драматична ситуация. Мы должны оборонять нашу линию фронта. Если россияне захватят один город, они нападут на следующий", - сказал боец ВСУ.

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