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Пашинян обвинил Азербайджан в планах по большой войне: СМИ назвали "цель" Баку

Андрей Ганчук
15 февраля 2024, 20:30
Азербайджан якобы намерен начать полномасштабную войну против Армении, на такие "планы" Баку указывает аналитика Еревана, сказал Никол Пашинян.
Пашинян, войска Азербайджана
Азербайджан хочет начать военные действия против Армении - Пашинян / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в "планах" относительно полномасштабной войны против армянского государства. Французские СМИ предполагают, что после победы в Карабахе азербайджанская армия может пойти на операцию с целью создания сухопутного моста к эксклаву Нахичевань.

Как сообщает Radio France internationale, армянский премьер Пашинян сказал, что аналитика Еревана указывает на "намерения" Азербайджана начать полномасштабную войну против Еревана.

"Наш анализ показывает, что Азербайджан хочет начать военные действия на некоторых участках границы с перспективой превращения военной эскалации в полномасштабную войну против Армении... Это намерение прочитывается во всех заявлениях и действиях Азербайджана", - сказал Пашинян.

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Как подчеркнули в издании, Ереван обеспокоен тем, что Азербайджан, который ранее победил Армению в войне за Карабах, в рамках военной операции может попытаться создать сухопутный мост к эксклаву Нахичевань.

Отношения Армении и Азербайджана

Отношения Еревана и Баку в последние годы значительно ухудшились. Страны много лет спорили о принадлежности Карабаха и в ходе военных действий Азербайджан установил полный контроль над территорией, которая была почти три десятилетия оккупирована Арменией и подконтрольной ей НКР. 20 сентября прошлого года было опубликовано заявление о капитуляции Армении и битве за Карабах.

Азербайджан вернул Карабах и восстановил свой суверенитет, после чего в Армении вспыхнули протесты. Армяне обвинили Россию в том, что она за них не заступилась в войне с Баку.

Азербайджан может начать вторжение в Армению, сообщало прошлой осенью американское издание Politico со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена. Дипломат якобы предупредил об этом некоторых законодателей. Тогда предполагалось, что вторжение может произойти в течение нескольких недель.

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