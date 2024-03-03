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"Ошибочный расчет Байдена": эксперт раскрыл, могут ли США позволить Украине проиграть

Юлия Закрепа
3 марта 2024, 13:52
Расчет Байдена оказался ошибочным и эта стратегическая ошибка стоила Украине дорого - погибли тысячи украинцев.
'Ошибочный расчет Байдена': эксперт раскрыл, могут ли США позволить Украине проиграть
Позволит ли США Украине проиграть войну / коллаж: Главред, фото: Белый Дом, 53 отдельная механизированная бригада

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, директором Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писателем Валентином Бадраком. Он рассказал, могут ли США позволить Украине проиграть и к чему сводится интерес США в этой войне.

"США - это не абстракция, а конкретные имена. Если брать Байдена и генерала Милли, то они хотели бы, чтобы Украина просто держалась. Не выигрывала и не проигрывала, а просто держалась. Но расчет Байдена оказался ошибочным, и эта стратегическая ошибка стоила Украине дорого - погибли тысячи украинцев. Но Байдену безразличны украинцы, как и Путину россияне. А Трампу еще больше не до Украины. Хотя могут быть варианты. Потому что Трамп был именно тем президентом, который ввел санкции против Китая, а сдерживание Китая может быть частью сдерживания России", - пояснил эксперт.

Бадрак считает, что на ситуацию влияет много факторов. Все зависит от того, кто и что будет советовать президенту США.

"Курт Волкер признал, что Байден по Украине больше всего прислушивался к нынешнему директору ЦРУ Уильяму Бернсу и своему советнику Джейку Салливану. А Бернс в ранге посла США в России в 2008 году не советовал давать Украине ПДЧ, то есть оттолкнул нашу страну от НАТО. Конечно, такой человек не мог посоветовать революционно вооружить Украину", - отметил эксперт.

Смотрите видео чата с военным экспертом Валентином Бадраком:

Кто такой Валентин Бадрак

Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) - украинский писатель, публицист. С 1999 года - директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года - член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Напомним, что в Госдепе США раскрыли главную проблему ВСУ на фронте. Украинским военным приходится экономить боеприпасы, поскольку Конгресс США так и не принял пакет военной помощи для Украины.

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