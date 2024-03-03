Слабая линия обороны: эксперт рассказал о целях россиян на Авдеевском направлении

Оккупанты продолжают массово применять КАБы на Авдеевском направлении.

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ВСУ сдерживают нашествие оккупантов на Авдеевском направлении / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 18 отдельная бригада армейской авиации

Военный обозреватель Денис Попович сообщил, что оккупанты продолжают перебрасывать резервы на Авдеевское направление для наступательных действий, поскольку считают, именно на этом участке фронта ВСУ имеют самую слабую линию обороны.

"Россияне не прекращают свои попытки продвигаться на Авдеевском направлении. Они перегруппировываются и перебрасывают новые резервы для того, чтобы продолжать наступательные действия. Поскольку именно на этом участке фронта, как они считают, украинская армия имеет самую слабую линию обороны. Поэтому ни о какой тактической паузе не идет речи. Мы почему-то решили, что после захвата Авдеевки, оккупанты ослабили свое давление на наши позиции. Впрочем, это не так", - пояснил Попович для "Еспресо".

Эксперт отметил, что оккупанты продолжают активно применять КАБы на Авдеевском направлении.

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"Более того, оккупанты активно перебрасывают на это направление авиацию. Это свидетельство того, что они будут продолжать применять КАБы. Ведь именно это вооружение является для них признаком превосходства в воздухе. Фактически, именно КАБы сыграли ключевую роль в захвате Авдеевки, что заставило наши подразделения отойти из города", - добавил он.

КАБ По информации Википедии, управляемые авиационные бомбы (КАБ), или корректируемые авиационные бомбы (КАБ), в англоязычной литературе называемые умными бомбами (англ. smart bomb), - один из видов управляемых авиационных средств поражения (УАСП).

Ситуация на Авдеевском направлении: что известно

Напомним, что в Третьей штурмовой рассказали о тяжелой ситуации возле Авдеевки. Основным направлением, где сейчас давят россияне, является линия населенных пунктов Бердичи-Орловка. Кроме этого активные бо ведутся в районе Красногоровки.

Аналитики ISW сообщили, что РФ в ближайшие недели может захватить новые населенные пункты возле Авдеевки. Оккупанты пытаются использовать тактические возможности, появившиеся после захвата Авдеевки, и поддерживают относительно быстрый темп наступательных операций.

Военный Николай Зинкевич рассказал о новом масштабном наступлении РФ. По его словам, вывод защитников из Авдеевки был "единственным правильным решением", поскольку "в этом случае Авдеевку уже бы ничего не спасло".

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что РФ сунет по всей полосе с огромным количеством оккупантов. Тактика врага сейчас совсем другая, потому что раньше бои продолжались в городской застройке, сейчас они перешли в поле и лесополосу.

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