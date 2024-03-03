'РФ имеет локальные успехи': в ВСУ рассказали, как сдерживают нашествие оккупантов

Дмитрий Лиховий сообщил, что российские оккупанты кое-где имеют локальные успехи по некоторым позициям.

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Ситуация на Авдеевском направлении напряженная / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий заявил, что в районе населенных пунктов по линии фронта на Авдеевском направлении ситуация стабилизируется. Силы обороны сдерживают врага, но РФ иногда имеет локальные успехи.

"По тем данным, которые подтверждены, в районе населенных пунктов, которые всех интересуют, оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия", - сказал Лиховий о селах, возле которых проходят боевые столкновения, в частности о Бердичах, Орловке и Тоненьком.

В эфире телемарафона "Єдині новини" он подчеркнул, что нет оснований говорить о захвате указанных населенных пунктов.

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"Линия боевого соприкосновения имеет свою динамику. Враг иногда имеет локальные успехи по некоторым позициям. Это, например, когда огневые позиции просто уничтожаются артиллерией, тогда личный состав перегруппировывается, отходит на другие, более выгодные позиции", - подчеркнул Лиховий.

По его словам, на Авдеевском направлении за сутки наши защитники отбили 14 атак врага.

Напомним, что военный обозреватель Денис Попович рассказал о целях россиян на Авдеевском направлении. Россияне не прекращают свои попытки продвигаться на Авдеевском направлении. Они перегруппировываются и перебрасывают новые резервы.

Военный ВСУ рассказал, что в Запорожье "горячо", россияне воспроизводят "авдеевские события". Оккупанты заходят, пытаются зацепиться малыми пехотными группами за какое-то здание, оборудовать огневую точку.

Кто такой Дмитрий Лиховий Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года - капитан, спикер Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

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