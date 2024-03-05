Два города могут оказаться в окружении, в ВСУ уже готовятся к этому - капитан

Российские оккупанты бьют по украинским позициям из всех имеющихся видов оружия.

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Оккупанты могут взять в окружение два города / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты пытаются захватить два города в Донецкой области. Украинские военные рискуют оказаться в окружении. Об этом заявил капитан медицинской службы бригады Гвардии наступления "Буревій" Андрей Гук, сообщает Еспресо.

Речь идет о Славянске и Лимане. Враг атакует украинские позиции с использованием всех имеющихся видов оружия.

"К сожалению, мы уже предупреждены о возможности окружения Славянска и Лимана. Поэтому продолжается максимальная концентрация и работа на упреждение. Остается открытым вопрос относительно средств связи и боекомплекта. Враг накрывает всеми возможными видами оружия, пытаясь продвинуться вперед", - говорит Гук. видео дня

Российские оккупанты используют химическое оружие для ударов по бойцам ВСУ

"Сегодня имеем официальную информацию, что за время широкомасштабной войны враг использовал более 1000 раз химическое оружие. То есть россияне применяют и химическое оружие, мы имеем наших защитников с признаками поражения химическим оружием", - добавил Гук.

Ситуация возле Авдеевки

Населенные пункты Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское остаются направлением основного удара российских оккупантов после захвата Авдеевки.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин ранее уточнял, что РФ сует по всей полосе с огромным количеством оккупантов.

Между тем украинские военные выражают серьезные опасения из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов и они считают это "поворотным моментом" в войне.

4 марта стало известно о том, что ВСУ остановили продвижение России под Авдеевкой. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий подтвердил, что враг частично контролирует два населенных пункта - Бердичи и Тоненькое.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

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