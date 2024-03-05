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Два города могут оказаться в окружении, в ВСУ уже готовятся к этому - капитан

Ангелина Подвысоцкая
5 марта 2024, 22:30
Российские оккупанты бьют по украинским позициям из всех имеющихся видов оружия.
ВСУ
Оккупанты могут взять в окружение два города / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты пытаются захватить два города в Донецкой области. Украинские военные рискуют оказаться в окружении. Об этом заявил капитан медицинской службы бригады Гвардии наступления "Буревій" Андрей Гук, сообщает Еспресо.

Речь идет о Славянске и Лимане. Враг атакует украинские позиции с использованием всех имеющихся видов оружия.

"К сожалению, мы уже предупреждены о возможности окружения Славянска и Лимана. Поэтому продолжается максимальная концентрация и работа на упреждение. Остается открытым вопрос относительно средств связи и боекомплекта. Враг накрывает всеми возможными видами оружия, пытаясь продвинуться вперед", - говорит Гук.

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Российские оккупанты используют химическое оружие для ударов по бойцам ВСУ

"Сегодня имеем официальную информацию, что за время широкомасштабной войны враг использовал более 1000 раз химическое оружие. То есть россияне применяют и химическое оружие, мы имеем наших защитников с признаками поражения химическим оружием", - добавил Гук.

Ситуация возле Авдеевки

Населенные пункты Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское остаются направлением основного удара российских оккупантов после захвата Авдеевки.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин ранее уточнял, что РФ сует по всей полосе с огромным количеством оккупантов.

Между тем украинские военные выражают серьезные опасения из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов и они считают это "поворотным моментом" в войне.

4 марта стало известно о том, что ВСУ остановили продвижение России под Авдеевкой. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий подтвердил, что враг частично контролирует два населенных пункта - Бердичи и Тоненькое.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ

Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск.

Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои.

Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы.

При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

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война в Украине ВСУ Славянск вторжение России Лиман
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