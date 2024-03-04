ВСУ остановили продвижение России под Авдеевкой - ОСУВ "Таврия"

В Вооруженных силах подтвердили, что враг частично контролирует два населенных пункта.

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Бои под Авдеевкой - одни из самых горячих на фронте / Колаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

На Авдеевском направлении продвижение врага по состоянию на вечер 4 марта остановлено, заявил в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

"С начала сегодняшних суток и до 18 часов на Авдеевском направлении была отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское", - подчеркнул он.

На указанном направлении прямого российского удара обстановку удается стабилизировать. Продвижение врага прекращено, подчеркнул представитель "Таврии".

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При этом села Бердичи и Тоненькое противник частично контролирует.

"Но Силы обороны выполняют свою работу, наносят врагу значительные потери, поэтому продвижение врага остановлено еще на этом рубеже", - еще раз отметил Лиховий.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк как транспортный узел. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023-го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию ухудшало и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелые потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ситуация под Авдеевкой - данные DeepState

Еще утром, 4 марта, OSINT-наблюдатели отмечали безуспешные штурмы врагом села Бердичи.

В Орловке продолжалось накопление живой силы противника для наращивания давления и захвата остальной части села. Село не находится под полным контролем россиян.

На утро понедельника между Тоненьким и Орловкой противник несколько улучшил свое тактическое положение. Продолжались постоянные бои в Первомайском и окрестностях.

Попытки врага зайти в Красногоровку были успешно остановлены. Россияне усилили давление на Новомихайловку и продолжали закрепляться на руинах.

Что сейчас происходит недалеко от города

Населенные пункты Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское остаются направлением основного удара российских оккупантов после захвата Авдеевки.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин ранее уточнял, что РФ сует по всей полосе с огромным количеством оккупантов.

"Характер действий отличается, однако общая стратегия остается: огромное количество пехоты, усиленная авиацией, артиллерией, техникой. Для нашей бригады, с момента, как нас завели на это направление, в целом мало что изменилось - мы постоянно в боях, или отражаем штурмы, или реализуем собственные контратакующие действия", - указывал Жорин.

Между тем украинские военные выражают серьезные опасения из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов и они считают это "поворотным моментом" в войне.

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