Туск хочет ввести санкции против российской продукции: что он анонсировал

Напряжение из-за блокировки польской границы продолжает расти. Туск сделал важное заявление.

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Туск хочет ввести санкции против российской продукции / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Flickr

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал анонс обращения к польскому Сейму о введении санкций против российской и белорусской сельхозпродукции. Об этом сообщили в Delfi.

По его словам, он обратился к маршалу польского Сейма с предложением.

"Минуту назад я сообщил, что сегодня обращусь к маршалу польского Сейма о введении санкций на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию", - сказал Туск после встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

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Он также добавил, что крайне необходимо общее решение ЕС о санкциях в отношении продукции страны-агрессора. Всё дело в том, речь идет не только про усиление санкций, а и про усиление защиты аграрного сектора Литвы и Польши.

Польский премьер акцентировал внимание на том, что главным заданием ЕС должна стать блокировка экспорта российской и белорусской сельхозпродукции.

"Рынки действительно испытывают большое давление из-за войны. И, вне всякого сомнения, одна из главных задач - это блокирование экспорта из России и Беларуси в страны, которые традиционно были получателями этой продукции", - объяснил Туск.

В свою очередь Шимоните поддержала премьера, но добавила, что решение должно быть общим для всего союза, иначе Россия найдет путь обхода ограничений.

Почему польские фермеры блокируют границу? 20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой бастующие называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной". В течение всего времени "пограничных" стычек произошло несколько громких инцидентов, когда демонстранты высказывали антиукраинскую позицию и бросались на украинские фуры. В Украине считают, что российские спецслужбы могут быть причастны к акциям протеста.

Блокировка границы Польши

Как сообщал Главред, 28 февраля представители Украины и Польши провели переговоры о разблокировании границы. Торговый представитель Украины Тарас Качка в своем Facebook поделился информацией о последнем раунде переговоров с Польшей по разблокированию границы.

Также, в разгар блокады украинской границы Польша активно закупает российскую агропродукцию через территорию Беларуси. Тысячи польских грузовиков перевозят в Польшу через белорусскую границу российскую агропродукцию, говорится в расследовании, которое публикует в YouTube Украинская правда.

К тому же, проблемой польских фермеров является экспорт аграрной продукции из России и Беларуси. Все группы украинских товаров идут через Польшу транзитом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

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