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"Польша теряет больше, чем Украина": Шмыгаль прямо высказался о блокаде границы

Руслана Заклинская
4 марта 2024, 14:18обновлено 4 марта, 15:50
Украина хочет решить вопрос с блокадой границы до 28 марта, однако его должна решить Польша на общенациональном уровне, сказал премьер-министр.
'Польша теряет больше, чем Украина': Шмыгаль прямо высказался о блокаде границы
Россия имеет влияние на инциденты с украинским зерном на польской границе / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео пресс-конференции, Суспільне

Проблемой польских фермеров является экспорт аграрной продукции из России и Беларуси. Все группы украинских товаров идут через Польшу транзитом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

"Блокирование границы польскими аграриями по состоянию на сегодня абсолютно бессмысленно, потому что у нас более 90% нашего экспорта идет морем или через дунайские порты, менее 5% движется автомобильными путями", - заявил Шмыгаль.

Украинский премьер верит, что "польские аграрии разберутся в статистике и в причинах их бед, которые мы связываем с экспортом зерна и продовольствия из России и Беларуси, который необходимо прекратить для стран Евросоюза и для Польши".

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Шмыгаль отметил, что до 28 марта "хотелось бы решить этот кризис", однако вопрос решения блокады лежит не на стороне Украины, его должно решить польское правительство вместе с обществом.

По его словам, правительство Украины предложило Польше пять шагов для решения этой проблемы. В то же время Украина готова пойти на прогресс и сделать смягчение, в частности в части сахара, мяса, курятины. Польша рассматривает предложенный украинскими властями план.

"Я убежден, что мы найдем с Польшей соответствующий путь решения этого кризиса, соответствующий компромисс. Не убежден, что местные выборы и затем выборы в Европарламент, в которых Польша также будет участвовать, не будут иметь влияния вплоть до июня на ситуацию на границе. Скорее всего, они будут иметь такое влияние", - отметил Шмыгаль.

Также премьер-министр подчеркнул, что сейчас ситуация на польско-украинской границе остается контролируемой. Он отметил, что на инциденты с украинским зерном имеет значительное влияние Россия.

"Хочу поблагодарить польское правительство, польскую полицию, местные власти на границе сегодня ситуация контролируется, протесты являются мирными. К сожалению, случаи вандализма по отношению к украинскому зерну были, полиция среагировала, соответствующие судебные дела сегодня идут. Я убежден - виновные будут наказаны и убежден, что это не позиция польских фермеров, не позиция польского общества так поступать с украинским зерном, с украинскими перевозчиками. Мы понимаем, что Россия здесь имеет чрезвычайно большое влияние", - подчеркнул глава правительства Украины.

Шмыгаль заверил, что правительство Украины считает убытки, причиненные польскими аграриями. При этом, Украине удалось найти другие пути, которые компенсируют потери из-за блокады границы.

"Какие-то компенсаторы мы нашли через морской коридор, какие-то компенсаторы мы нашли с нашими партнерами - Румынией, Молдовой. Венгрия и Словакия также подставила плечо. То есть произошло определенное перераспределение и не все потери являются такими прямолинейными", - добавил он.

Также Шмыгаль заявил, что из-за блокады границы пока большие экономические потери несет Польша.

"В чем абсурдность этой ситуации - в том, что Польша теряет больше, чем теряет Украина. Вопрос в том, что потери Украины сегодня они оплачиваются кровью наших людей, в том числе и фермеров, которые погибают на полях от мин, от обстрелов, теряют свою технику. Поэтому здесь даже не в экономических убытках вопрос - вопрос в моральном аспекте", - подытожил украинский премьер.

Почему польские фермеры блокируют границу?

20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой бастующие называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной".

За все время "пограничных" забастовок произошло несколько громких инцидентов, когда демонстранты высказывали антиукраинскую позицию и бросались на украинские фуры. В Украине считают, что российские спецслужбы могут быть причастны к акциям протеста.

Блокада границы поляками

Напомним, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Польши в связи с протестами польских фермеров и блокадой границы. Он предложил Дуде и Туску встретиться на границе. Однако 22 февраля Туск отказал Зеленскому в визите на границу.

Уже 23 февраля Зеленски рассказал, что правительство Украины во главе с премьер-министром приедет на гра ницу для встречи с польскими коллегами.

Как сообщал Главред, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министрами прибыл на польскую границу для урегулирования вопроса с блокадой. Однако польское правительство не приехало на встречу. Поэтому Шмыгаль опубликовал обращение к Польше, в котором объяснил позицию Украины. А также украинское правительство предложило план решения блокады, который состоит из 5 пунктов.

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