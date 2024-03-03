Куча фур не может доехать до ВСУ: поляки блокируют военные грузы

Волонтер отмечает, что польская полиция не пропускает грузовики, чтобы "не было конфликта с митингующими".

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Из-за блокады границы украинские военные не могут получить грузовики / Колаж: Главред, фото: twitter/Nazar Smyk

Польские фермеры блокируют помощь для украинских военных. Грузовики, которые очень необходимы бойцам ВСУ, до сих пор не могут въехать в Украину из-за блокирования границы. Об этом заявил украинский волонтер Назар Смык.

На границе в ожидании стоят минимум 2 фуры для защитников. Еще 6 грузовиков с прицепами стоят 2 недели в Нидерландах из-за этой блокады.

"Фермеры снова не пускают грузовики для наших военных. 2 фуры ... Еще 6 грузовиков и прицепов стоят в Нидерландах уже 2 недели, потому что перевозчики тупо не могут их забрать. Угадайте почему? Потому что фуры до сих пор в Украине и не могут выехать из-за польских митингующих", - написал Назар Смык. видео дня

Он отметил, что польская полиция отказывается влиять на ситуацию и пропускать фуры, потому что "может возникнуть конфликт с митингующими".

Почему польские фермеры блокируют границу? 20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой бастующие называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной". В течение всего времени "пограничных" стычек произошло несколько громких инцидентов, когда демонстранты высказывали антиукраинскую позицию и бросались на украинские фуры. В Украине считают, что российские спецслужбы могут быть причастны к акциям протеста.

Польская блокада границы

Польские поляки заблокировали границу с Украиной и не пропускают грузовики. Сначала они не блокировали движение транспорта с военной помощью украинским защитникам, однако ситуация изменилась.

28 февраля стало известно о том, что Польша планирует полностью закрыть границу с Украиной. Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что вопрос закрытия границы будет обсуждаться во время его встречи с фермерами. Он подчеркнул, что уже была попытка ограничить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, предлагая беспошлинный ввоз в среднем за 2022-2023 годы объеме.

В тот же день сообщалось, что Украина и Польша провели переговоры по деблокаде границы. Сообщалось, что стороны смогли найти общий язык и будут вместе работать над конструктивным решением.

Впоследствии стало известно о том, что Польша нарастила поставки продукции из РФ на фоне блокады границы с Украиной. Тысячи грузовиков перевозят российскую агропродукцию через Беларусь. В Польше есть, по меньшей мере, три компании, которые являются крупнейшими покупателями агропродукции из России: Bromex, Diaspolis и Kampol Krzysztof Łużniak, утверждает УП со ссылкой на свои источники в Польше.

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