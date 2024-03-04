ГУР открывает охоту на воздушные цели РФ: Буданов раскрыл неожиданные детали

Дроны смогут нести различные модули для поражения всех типов целей, говорит начальник ГУР.

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Кирилл Буданов рассказал о возможностях морских дронов / Коллаж: Главред, фото: ГУР МО, скриншот YouTube

На украинских морских дронах "Магура" планируют размещение средств ПВО и, возможно, других систем поражения, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

"Сейчас специалисты работают над тем, чтобы на беспилотную платформу поставить средства ПВО. Я не техник, но понимаю, что это задача довольно сложная. Ведь нужны средства обнаружения цели, захват воздушного объекта, средство поражения - и это все надо разместить на достаточно малой платформе. Это непростая задача чисто технически, но она реальна", - сказал он в комментарии "Украинской правде".

Вместе с тем начальник ГУР говорит, что по словам разработчиков, удары волн и перепады давления от этого создают такую нагрузку на конструкции дрона, что разработать стабилизатор, способный поглотить такие колебания - это большая задача. А без стабильной платформы ни одна система поражения не будет работать, потому что просто не сможет завестись и выстрелить.

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Вместе с тем Буданов добавил, что сейчас эта работа ведется, и очень скоро дроны смогут нести различные модули для поражения всех типов целей:

наземных;

надводных;

воздушных.

При этом сами дроны обещают сделать все менее заметными, вплоть до умения "нырять" под воду на некоторое время, отметил начальник ГУР.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Ранее в ГУР раскрыли подробности атаки на корабль РФ в Крыму. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5 у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

Напомним, ранее были раскрыты уникальные возможности Magura V5. Украинский морской беспилотник Magura V5 способен всего за несколько часов достигнуть временно оккупированного Крыма - время, которое понадобится для катерной прогулки в Севастополь.

Как сообщалось ранее, в репортаже CNN показали первые кадры морских дронов, разработанных Украиной. Сообщалось, что MAGURA V5 уже использовался в атаках на Черноморский флот.

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