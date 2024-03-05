Войска НАТО могут оказаться в Украине: президент Чехии сделал громкое заявление

Петр Павел призывает страны расширить формы помощи Украине.

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Войска НАТО могут оказаться в Украине / Коллаж: Главред, фото: НАТО, Офис президента

НАТО может отправить в Украину свои войска. Это не отрицает президент Чехии Петр Павел после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Novinky.cz.

Он отметил, что Западу стоит расширить формы помощи Украине, в том числе рассмотреть возможное присутствие в стране.

"Я за поиск новых путей, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине ... Давайте не будем ограничивать себя там, где это не нужно ... От нас зависит, какую форму помощи мы выберем", - сказал Петр Павел. видео дня

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Вероятность отправки войск союзников в Украину

Ранее была названа главная причина опасения НАТО отправлять в Украину войска. Украине от НАТО прежде всего нужны технологии, заявили в Сейме Польши.

Как сообщалось, во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

В свою очередь глава МИД Франции Стефан Сежурное отметил, что войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Комментируя слова Макрона, Зеленский ответил, что "любые инициативы мировых лидеров, которые направлены на усиление Украины для отражения военной агрессии России, являются положительными для всего мира".

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