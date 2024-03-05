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"Пока не можем даже мечтать": когда Украина сможет победить РФ - Бадрак

Ангелина Подвысоцкая
5 марта 2024, 05:00
РФ можно будет считать проигравшей стороной лишь после полного уничтожения ее потенциала.
Бадрак, Путин
Когда РФ проиграет в войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Украина пока не может даже мечтать об уничтожении потенциала РФ. Все дело в Западе, который боится думать о разоружении РФ, в том числе ядерного потенциала. Об этом во время чата на Главреде заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

Он напомнил слова Черчиля о то, что победой над врагом можно считать момент, когда будет уничтожен весь его оборонный потенциал. Однако это не значит, что подобный сценарий является чем-то нереальным.

"Это может произойти внезапно, неожиданно для мира в случае мощного удара украинской армии. Но это точно не может стать следствием информационно-психологической операции, которая происходила в течение первой половины 2023 года, когда все говорили об украинском наступлении, даже люди, которые далеки от этого. Все нужно делать в тишине и действовать внезапно, как было во время контрнаступления на Харьковщине. Таким образом надо готовить стратегическое наступление, которому будут предшествовать огромные ракетные и дроновые удары, а потом уже будут рейды, о которых я говорил", - говорит Бадрак.

Смотрите видео с чатом Валентина Бадрака на Главреде:

Кто такой Валентин Бадрак

Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Возможен ли распад России

Ранее дипломат назвал сценарий распада России. Дипломат Владимир Огрызко отметил, что масштабные протесты в России могут ускорить распад страны, особенно когда внутренние структуры в Кремле начнут бороться между собой.

Также ранее командир РДК Денис Никитин высказывал мнение, что Россия уменьшится до Подмосковья. Он выразил уверенность, что страна-агрессор Россия не будет существовать в нынешнем виде, в случае прихода к власти в РФ "Российского добровольческого корпуса".

Напомним, ранее нардеп Богдан Яременко сказал, что нужно сделать с РФ, чтобы Украина была в безопасности. Пока Россия продолжает существовать в нынешнем виде, украинцы не смогут чувствовать себя в безопасности.

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