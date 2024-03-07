Под угрозой большой город: британская разведка предупредила о новой цели россиян

Ближайшей тактической целью россиян в ходе наступления на востоке Украины является захват города Часов Яр на Бахмутском направлении. Об этом в соцсети Х сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Как говорится в отчете, российские войска продолжают атаки для расширения контроля над городом Бахмут, который Россия оккупировала в мае 2023 года. Они движутся вперед, чтобы закрепиться на восточных окраинах села Ивановское, и атакуют позиции украинских военных в Богдановке.
Отмечается, что основной оперативной целью России на этом направлении боевых действий является захват города Часов Яр, который находится на расстоянии в 5 километров от линии боевого соприкосновения.
"Несмотря на некоторые постепенные тактические успехи, маловероятно, что российские войска сейчас смогут начать полномасштабную атаку на город", - отмечают в Минобороны Великобритании.
Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.
Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.
Ситуация на фронте
Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что на Таврическом направлении фронта ситуация становится "горячей" на новом участке. Хотя ситуация обостряется, ВСУ успешно сдерживают врага.
Вооруженные силы Украины вернули контроль над населенным пунктом Тоненькое, что находится к западу от Авдеевки. Об этом сообщил эксперт BILD.
Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону ВСУ в районе захваченной Авдеевки Донецкой области, однако эти попытки были безуспешными. Об этом заявил заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Максим Жорин.
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