Контрудар под Авдеевкой: ВСУ вернули контроль над Тоненьким - Bild

Эксперт по анализу открытых данных отмечает, что украинские военные продолжают удерживать оборону на Авдеевском направлении и имеют локальные успехи.

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ВСУ выбили оккупантов из села возле Авдеевки / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatelivemap

Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из населенного пункта Тоненькое, что находится к западу от Авдеевки. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, ссылаясь на видеозаписи с места боя.

Ранее он сообщал, что украинские силы держат оборону на линии Бердичи - Семеновка - Орловка - Тоненькое западнее Авдеевки.

Об интенсивных боях на этом направлении рассказывал и основатель Conflict Intelligence Team, Руслан Левиев. Теперь, по данным Рёпке, украинским защитникам удалось вернуть под свой контроль позиции в населенном пункте Тоненькое.

видео дня

"Украинская армия вернула полный контроль над Тоненьким к западу от Авдеевки. Россияне обстреливают село из РСЗО", - пишет Рёпке.

Ситуация на Авдеевском направлении / Карта: understandingwar

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк как транспортный узел. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023-го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию ухудшало и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелые потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска застряли в районе Авдеевки и не могут продолжить наступление. Главные усилия они концентрируют в районе Новомихайловки. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Он также отметил, что продвижение врага на направлении Авдеевки по состоянию на вечер 4 марта было остановлено.

Вывод Сил обороны из Авдеевки был "правильным шагом". Захват города является лишь началом новой наступательной кампании российских оккупантов. Об этом сообщил командир штурмовой группы "NC 13" второго штурмового батальона 3 ОШБр Николай Зинкевич.

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