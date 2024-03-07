'Стратегические ресурсы и резервы': эксперт раскрыл сценарий войны весной

Для украинского войска эта весна и 2024 год пройдут под лозунгом стратегической обороны, считает Селезнев.

https://glavred.info/ukraine/strategichni-resursi-ta-rezervi-ekspert-rozkriv-scenariji-viyni-navesni-10548020.html Ссылка скопирована

Что жду весной на фронте / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 18 отдельная бригада армейской авиации

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что вскоре в Украине могут активизироваться вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Селезнев в интервью для ТСН объяснил, что для украинского войска эта весна и текущий 2024 год скорее всего пройдут под лозунгом стратегической обороны.

"То есть в то же время, когда части и подразделения, которые находятся на линии боевого соприкосновения будут раз за разом сдерживать все вражеские попытки, будут формироваться стратегические ресурсы и резервы для наших будущих наступлений. Речь идет не только о накоплении оружия и боеприпасов, но и о формировании мобилизационных ресурсов", - отметил эксперт. видео дня

По словам Селезнева, интенсивность и финальные аккорды этого процесса напрямую зависят в том числе и от того, как быстро будет принят кейс военно-технической помощи от правительства США.

"Очевидно, что самостоятельно мы эту опцию не вытягиваем, даже поддержка наших европейских партнеров не способна полностью удовлетворить все текущие потребности украинской армии", - говорит бывший представитель Генштаба ВСУ.

Напомним, что в ISW назвали главное условие для контрнаступления ВСУ. По данным аналитиков, западная военная помощь для Украины имеет решающее значение для способности украинских военных перехватить инициативу на фронте.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк назвал самые горячие направления на фронте. Несмотря на попытки РФ захватить как можно больше украинских территорий до выборов, вскоре ВСУ стабилизируют линию фронта.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.