ВСУ готовятся к контрудару: Павлюк назвал самые горячие направления на фронте

Несмотря на попытки РФ захватить как можно больше украинских территорий до выборов, вскоре ВСУ стабилизируют линию фронта, заявил командующий Сухопутными войсками.

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Павлюк раскрыл ситуацию на фронте и планы ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой. ВСУ в ближайшее время стабилизируют линию фронта. В этом году Украина планирует провести контрударные действия. Об этом рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк в эфире телемарафона.

"Ситуация, как мы обычно говорим, тяжелая, но контролируемая. Россия делает все, чтобы максимально освободить от нас территорию... максимально это сделать до выборов их президента. Поэтому на штурм бросается все, что возможно и невозможно", - отметил он.

По его словам, россияне отправляют в штурмы даже тех, кто без подготовки пришел на фронт неделю-две назад. Оккупантам проводят лишь небольшой инструктаж и бросают в бой, чтобы перехватить инициативу.

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"Наша задача - стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить врага, максимально сделать перегруппировку для вывода частей, которые нуждаются в восстановлении, создать ударную группировку и провести в этом году контрударные действия. Нам это удается. Ситуация стабилизируется", - заявил Павлюк.

Он подчеркнул, что сейчас основными направлениями боевых действий остаются Авдеевка, Часовой Яр и Терны в направлении Лимана. На этих направлениях враг максимально сосредоточил силы. Там происходят ежедневные интенсивные бои, однако украинские войска успешно наносят значительные потери оккупационным войскам.

"Там ежедневно проходят тяжелые бои, но наши ребята держатся. Держатся довольно таки уверенно - потери противника огромные... Я думаю, что мы стабилизируем ситуацию в ближайшее время и сделаем все для того, чтобы подготовить войска для перехода в более активные действия и перехватить инициативу", - подчеркнул командующий Сухопутных войск.

Кто такой Александр Павлюк? Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия. Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины". На должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы. 15 марта 2022 года снят с должности командующего ООС и назначен председателем Киевской ОВА. Именно Александру Павлюку поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. По состоянию на начало апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, задействованных в обороне города, противника удалось оттеснить от Киева на несколько десятков километров на всех направлениях.

Война в Украине

Как сообщал Главред, 5 марта российские оккупанты использовали по Сумщине шариковые осколочные авиационные бомбы. Два села были заминированы "кассетными" снарядами. Специалисты по разминированию уже работают на месте. Это первое зафиксированное применение такого запрещенного оружия в области.

Также российские потери на Таврическом направлении за последние сутки составили 515 человек (убитые и раненые), еще 4 оккупантов взяты в плен. Защитники Украины продолжают стойко держать оборону. Украинские войска также уничтожили 71 единицу вражеской техники.

Кроме этого, информация о "масштабном наступлении" российских оккупантов на юге Украины является пропагандой. Начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечает, что это предвыборная пропаганда, направленная на оккупированные территории, чтобы убедить жителей, якобы им следует присоединиться к псевдовыборам.

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