РФ сбросила на села Сумской области 'кассеты': населенные пункты заминированы

Одна такая кассета содержит 565 шариковых авиабомб и имеет большую зону поражения.

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РФ дистанционно заминировала села Сумщины / Коллаж Главреда. Фото: facebook.com/policesumy

Российские оккупанты во вторник, 5 марта, использовали по Сумской области шариковые осколочные авиационные бомбы. "Кассетными" снарядами заминированы два села, специалисты по разминированию уже работают на месте.

Как отметили в полиции, недавно враг дистанционно заминировал местность на территории Шосткинского района Марчихина Буда.

Российская авиация во время нанесения авиаударов использовала кассетные бомбы РБК-500. Одна такая кассета содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 грамм каждая и имеет большую зону поражения.

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Применение этих "кассет" по Сумской области документируется впервые, отметил в эфире телемарафона председатель Сумской ОГА Владимир Артюх.

"Относительно управляемых авиационных бомб. Вчера впервые по Сумской области были применены кассетные авиационные бомбы. Заминированы два населенных пункта. Силы обороны и ГСЧС работают по разминированию. Запрещенное оружие применили по местному населению", - отметил Артюх.

Россия использует против Украины кассетные снаряды С начала полномасштабного вторжения специалистами зафиксированы сотни обстрелов кассетными боеприпасами РФ в населенных пунктах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. В отчете Cluster Munition Coalition 2022 года подсчитано 215 погибших мирных жителей и 474 раненых, о многих из которых не сообщается. Применение такого оружия против гражданских нарушает принципы гуманитарного права - следовательно, является военным преступлением. Это побудило Международный уголовный суд начать расследование совершения военных преступлений РФ на территории Украины, пишет BBC.

Как выглядит ШОАБ-0,5

По внешнему виду этот предмет похож на небольшой мячик серебристого цвета с небольшими выступающими на корпусе "ребрами".

Своим видом может привлекать внимание детей, поэтому родителям советуют принять это к сведению.

Ситуация на северной границе

В Сумах во время ночной атаки дронами в ночь на среду, 6 марта, были три прилета в разных частях города. В результате атаки вражеских дронов пострадали семь человек, среди раненых - 10-летний мальчик.

Как писал Главред, 4 февраля российские оккупанты пытались прорвать госграницу в Сумской области. В боях с ВСУ враг понес потери и был отброшен. Всего было несколько попыток со стороны РФ прорвать границу на Сумщине 3 февраля.

Это не первая попытка прорыва границы со стороны россиян. Войска РФ в начале 2024-го уже 5 раз пытались выйти на границы Черниговской и Сумской областей. По состоянию на январь ситуация на северной границе была стабильна - угрозы на Киевском направлении не наблюдалось.

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