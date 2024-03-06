Уничтожили важный объект и 'положили' 515 врагов: генерал – об успехах на одном из направлений

Только за сутки российские захватчики потеряли на Таврическом направлении более полутысячи человек и 71 единицу техники, среди которых 10 танков.

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Генерал Тарнавский рассказал об успехах на Таврическом направлении/ коллаж: Главред, Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, АрмияInform

Российские оккупанты за сутки потеряли на Таврическом направлении 515 человек (убитыми и ранеными). Еще четырех российских захватчиков украинские военные взяли в плен.

Об этом рассказал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что защитники Украины продолжают стойко держать оборону и противостоять оккупантам.

"Войска ОСУВ "Таврия" продолжают проводить оборонительную операцию. В нашей операционной зоне враг за минувшие сутки нанес 33 авиаудара, 1 ракетный удар, 136 ударов дронами-камикадзе, совершил 1143 обстрела и 67 штурмовых действий. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону, проводят активные действия на определенных направлениях, последовательно уничтожают врага. Общие потери противника в живой силе за сутки составляют 515 человек (убитыми и ранеными). Еще 4 российских оккупантов взяты в плен", – отметил Тарнавский. видео дня

Также бригадный генерал сообщил, что российские оккупанты за сутки потеряли на этом направлении 71 одну единицу вооружении и военной техники, не считая дронов. Среди уничтоженной вражеской техники, в частности:

10 танков,

24 боевые бронемашины,

10 артиллерийских систем,

11 автомобилей,

16 единиц спецтехники.

Кроме этого, было нейтрализовано или сбито 237 дронов различных типов.

Также Силы обороны Украины уничтожили еще один важный объект российских оккупантов – командный пункт одной из мотострелковых бригад ВС страны-агрессора России.

"Среди уничтоженной российской техники – 1 многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония", 2 комплекса наблюдения "Муром-М", сразу 5 единиц багги", – добавил Тарнавский.

Кто такой Александр Тарнавский Украинский военнослужащий, военачальник, бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины (ранее "Херсон"). Руководитель контрнаступления украинских войск на юге Украины 2022 года. Рыцарь всех степеней ордена Богдана Хмельницкого, пишет Википедия.

Война в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов раскрыл все проблемы на фронте и сказал, как справятся со "снарядным голодом". Он признал, что ситуация на фронте напряженная, однако заверил, что Украина справится со всеми вызовами.

Ранее майор национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный отмечал, что россияне бросили дополнительные силы на новые направления. По словам военного, цель россиян заключается в захвате логистических узлов на территории Донецкой области.

Напомним, ранее ГУР сообщило новые данные об уничтожении корабля "Сергей Котов". Во время уничтожения корабля были ранены почти 3 десятка оккупантов.

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