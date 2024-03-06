Уничтожили важный объект и 'положили' 515 врагов: генерал – об успехах на одном из направлений

Российские оккупанты за сутки потеряли на Таврическом направлении 515 человек (убитыми и ранеными). Еще четырех российских захватчиков украинские военные взяли в плен.
Об этом рассказал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что защитники Украины продолжают стойко держать оборону и противостоять оккупантам.
"Войска ОСУВ "Таврия" продолжают проводить оборонительную операцию. В нашей операционной зоне враг за минувшие сутки нанес 33 авиаудара, 1 ракетный удар, 136 ударов дронами-камикадзе, совершил 1143 обстрела и 67 штурмовых действий. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону, проводят активные действия на определенных направлениях, последовательно уничтожают врага. Общие потери противника в живой силе за сутки составляют 515 человек (убитыми и ранеными). Еще 4 российских оккупантов взяты в плен", – отметил Тарнавский.видео дня
Также бригадный генерал сообщил, что российские оккупанты за сутки потеряли на этом направлении 71 одну единицу вооружении и военной техники, не считая дронов. Среди уничтоженной вражеской техники, в частности:
- 10 танков,
- 24 боевые бронемашины,
- 10 артиллерийских систем,
- 11 автомобилей,
- 16 единиц спецтехники.
Кроме этого, было нейтрализовано или сбито 237 дронов различных типов.
Также Силы обороны Украины уничтожили еще один важный объект российских оккупантов – командный пункт одной из мотострелковых бригад ВС страны-агрессора России.
"Среди уничтоженной российской техники – 1 многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония", 2 комплекса наблюдения "Муром-М", сразу 5 единиц багги", – добавил Тарнавский.
Кто такой Александр Тарнавский
Украинский военнослужащий, военачальник, бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины (ранее "Херсон"). Руководитель контрнаступления украинских войск на юге Украины 2022 года. Рыцарь всех степеней ордена Богдана Хмельницкого, пишет Википедия.
Война в Украине
Секретарь СНБО Алексей Данилов раскрыл все проблемы на фронте и сказал, как справятся со "снарядным голодом". Он признал, что ситуация на фронте напряженная, однако заверил, что Украина справится со всеми вызовами.
Ранее майор национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный отмечал, что россияне бросили дополнительные силы на новые направления. По словам военного, цель россиян заключается в захвате логистических узлов на территории Донецкой области.
Напомним, ранее ГУР сообщило новые данные об уничтожении корабля "Сергей Котов". Во время уничтожения корабля были ранены почти 3 десятка оккупантов.
Читайте также:
- Украину накроет антициклон Jasper: в погоде произойдут резкие изменения
- РФ пугает "масштабным наступлением" на 2 области: в ВСУ жестко ответили на угрозы
- Повлияет на ситуацию в море: британская разведка оценила удар по "Сергею Котову"