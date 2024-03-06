Данилов раскрыл все проблемы на фронте: как справятся со 'снарядным голодом'

Данилов признал, что ситуация на фронте напряженная, однако заверил, что Украина справится со всеми вызовами.

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Данилов рассказал о проблемах на фронте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: видео

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ситуация на фронте остается напряженной, но ВСУ прилагают все усилия для восстановления территориальной целостности Украины.

По его словам, нет никакой "усталости Украины" и "слабости Запада". Украина не намерена вести мирные переговоры без восстановления территориальной целостности.

"Восстановление территориальной целостности Украины является безусловным и безальтернативным абсолютом украинской позиции для начала любых предложений по урегулированию войны. В Украине землей не делятся, мы в нее закапываем тех, кто осмелился это проверить", - заявил Данилов в Twitter. видео дня

Также он отметил, что Формула мира - это документ, которым Украина не просто декларирует свои намерения, но и осуществляет практические шаги для его реализации.

"Российским военным преступникам никто и никогда не простит смерть невинных украинских детей. Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими подонками быть не может", - подчеркнул секретарь СНБО.

При этом он признал, что ситуация на фронте напряженная, однако заверил, что Украина справится со всеми вызовами.

"Ситуация на фронте тяжелая, но на войне нет статики и все развивается в стремительной динамике. Можно сделать где-то шаг назад, но потом мы сделаем два шага вперед. Украина найдет ответы на возникающие вызовы - и со "снарядным голодом", и с пополнением резервов, и с российским ракетным террором. Запад в свою очередь пройдет все необходимые демократические процедуры и связанные с ними сложности, перестроит экономику, поменяет стратегии и подходы и даст совет российской экономике, которая равна бюджету одного американского штата", - написал Данилов.

Он отметил, что между усталостью и рабством украинцы всегда выберут свободу, поэтому деморализовать общество Путину не удастся.

Напомним, что офицер ВСУ Андрей Крамаров предупредил о потере освобожденных городов из-за недостатка боеприпасов. В ВСУ на фронте сложилась критическая ситуация с нехваткой боеприпасов: в очень экономном режиме ее может хватить на месяц-полтора.

Три страны ЕС заблокировали решение о закупке боеприпасов для Украины. Небольшая группа европейских стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС для закупки снарядов за пределами блока.

Кто такой Алексей Данилов Алексей Данилов - украинский государственный деятель, политик, самоуправленец, управленец. 13-й Секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019 года. Председатель Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. В 1994 - 1997 годах был городским головой Луганска. Во времена президентства Виктора Ющенко в 2005 году возглавлял Луганскую ОГА, пишет Википедия.

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