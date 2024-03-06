РФ пугает "масштабным наступлением" на 2 области: в ВСУ жестко ответили на угрозы

Россияне такими заявлениями пытаются давить на морально-психологическое состояние украинцев на оккупированных территориях перед псевдовыборами.

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В ВСУ ответили на заявления, что якобы оккупанты могут пойти в более сильное наступление/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, минобороны РФ

В ВСУ заявили, что информация о якобы "масштабном наступлении" российских оккупантов на юге Украины является вбросом, который страна-агрессор Россия распространяет в сети в своих целях. Таким образом российские оккупанты пытаются повлиять на морально-психологическое состояние украинцев.

Об этом сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в комментарии 24 каналу. Она прокомментировала информацию, которую распространяют россияне в сети, о якобы "масштабном наступлении" оккупантов на юге, в частности в Херсонской и Николаевской области. Также россияне пытались убедить всех, якобы Украина проводит эвакуацию госслужащих из ряда городов на юге нашего государства.

"Эта пропагандистская риторика является абсолютно предвыборной. Она направлена на население временно оккупированных территорий, которые не изъявляют желания участвовать в цирке с квазивыборами. Таким образом враг информационно пытается давить на людей", – подчеркнула Гуменюк. видео дня

По ее словам, российские захватчики распространением информации о якобы "масштабном наступлении" оккупантов пытаются убедить жителей оккупированных территорий, что им якобы все равно придется жить с властью, которую "выберут" на псевдовыборах 17 марта. Также россияне таким образом пытаются компенсировать свои неудачи на фронте.

"О каком наступлении на правый берег (Херсонщины – ред.) можно говорить, если они плацдарм преодолеть не могут? Они продолжают его штурмовать на левом берегу, имея чрезвычайное преимущество по количеству и качеству вооружения и личного состава. Но штурмы постоянно завершаются поражением", – сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Война в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов раскрыл все проблемы на фронте и сказал, как справятся со "снарядным голодом". Он признал, что ситуация на фронте напряженная, однако заверил, что Украина справится со всеми вызовами.

Ранее майор национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный отмечал, что россияне бросили дополнительные силы на новые направления. По словам военного, цель россиян заключается в захвате логистических узлов на территории Донецкой области.

Напомним, ранее ГУР сообщило новые данные об уничтожении корабля "Сергей Котов". Во время уничтожения корабля были ранены почти 3 десятка оккупантов.

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