'Меня и мою жену хотели убить': в Испании обстреляли авто пропагандиста Шария

Пропагандист подчеркнул, что за это должна отвечать испанская полиция и спецслужбы.

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На предателя Шария с женой напали неизвестные / Коллаж: Главред, скриншоты: видео

Утром среды, 6 марта, пророссийский блогер и подозреваемый в государственной измене Анатолий Шарий заявил, что неизвестные напали на его машину с оружием.

"Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием", - написал он в своем Telegram.

По словам Шария, его вместе с женой пытались якобы убить два неизвестных человека. Он подчеркнул, что за это должна отвечать испанская полиция и спецслужбы.

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"Должен при этом заметить, что несколько недель назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. Чтобы больше с лицами и с фамилиями. Сегодня покушение происходит", - сказал Шарий.

Шария пытались убить в Испании / скриншот: t.me/glavredinfo

Смотрите видеообращение Шария о нападении на телеграм-канале Главред:

Анатолий Шарий 42-летний Анатолий Шарий - видеоблогер, в прошлом работал журналистом. Родился и до 2012 года проживал в Киеве. Ныне лидер политической партии Партия Шария, известный своей пророссийской позицией. Сам видеоблогер эти утверждения отрицает и называет себя медиаэкспертом. Видеоблогер в своем YouTube-канале и в эфирах СМИ ретранслирует тезисы Кремля относительно Украины и пропаганду, нередко занимался дискредитацией украинского языка, государственных символов, публиковал фейковые данные. В 2013 году Шария в Нидерландах арестовал Интерпол по запросу украинских властей. Однако в его экстрадиции Украине отказали. По данным СБУ, свои видео Шарий создает для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб.

Напомним, что блогера Шария нашли в Испании в вилле за миллион евро. Пророссийский блогер Анатолий Шарий сбежал в Испанию и продолжает там вести свою антиукраинскую пропагандистскую деятельность.

В Испании задержали блогера Анатолия Шария. Украинская спецслужба подозревает Анатолия Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК Украины - в первую очередь, в государственной измене.

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