СМИ сообщили об отравлении пропагандиста Красовского, тот вышел на связь

Красовский ранее подтвердил, что попал в больницу, но утверждает, что с ним все в порядке.

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Украинские спецслужбы подтвердили отравление Красовского / Коллаж Главреда. Фото: t.me/krasovkin, скриншот

Экс-директор Russia Today Антон Кузнецов-Красовский, призывавший сжигать украинских детей, отравился, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным спецслужб, Красовский попал в больницу с отравлением. Но кто может стоять за отравлением россиянина - собеседник издания не сказал.

Сам пропагандист ранее сообщал, что находится в больнице, у него якобы "скрутило живот, начало тошнить", а затем он якобы "потерял сознание".

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После выхода публикаций в украинских СМИ Красовский еще раз вышел на связь, оставив аудиосообщение в Telegram.

"Как приятно вдруг снова стать известным и любимым. Я жив и буду жить, даже не надейтесь... Я их всех переживу. И мы их всех переживем, нет никаких сомнений. Победа будет за нами", - заявил Красовский.

Что известно о пропагандисте Красовском

Антон Красовский некогда работал на Russia Today, но продолжил пресмыкаться перед другими кремлевскими пропагандистами, поддержав полномасштабное вторжение в Украину и зверские убийства гражданских российскими оккупантами.

Более того, в своей кровожадности Красовский переплюнул некоторых топ-пропагандистов российского федерального телевидения. Например, он несколько раз призывал сжигать украинских детей, за что даже Симоньян его выругала.

А за месяц до вторжения в феврале 2022-м Красовский мечтал о публичных казнях украинцев на Крещатике в Киеве.

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