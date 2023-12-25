СМИ сообщили об отравлении пропагандиста Красовского, тот вышел на связь

Экс-директор Russia Today Антон Кузнецов-Красовский, призывавший сжигать украинских детей, отравился, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.
По данным спецслужб, Красовский попал в больницу с отравлением. Но кто может стоять за отравлением россиянина - собеседник издания не сказал.
Сам пропагандист ранее сообщал, что находится в больнице, у него якобы "скрутило живот, начало тошнить", а затем он якобы "потерял сознание".
После выхода публикаций в украинских СМИ Красовский еще раз вышел на связь, оставив аудиосообщение в Telegram.
"Как приятно вдруг снова стать известным и любимым. Я жив и буду жить, даже не надейтесь... Я их всех переживу. И мы их всех переживем, нет никаких сомнений. Победа будет за нами", - заявил Красовский.
Что известно о пропагандисте Красовском
Антон Красовский некогда работал на Russia Today, но продолжил пресмыкаться перед другими кремлевскими пропагандистами, поддержав полномасштабное вторжение в Украину и зверские убийства гражданских российскими оккупантами.
Более того, в своей кровожадности Красовский переплюнул некоторых топ-пропагандистов российского федерального телевидения. Например, он несколько раз призывал сжигать украинских детей, за что даже Симоньян его выругала.
А за месяц до вторжения в феврале 2022-м Красовский мечтал о публичных казнях украинцев на Крещатике в Киеве.
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