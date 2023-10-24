Дом Шария забросали коктейлями Молотова, пропагандист 'получил' от своих

Дом пророссийского пропагандиста Анатолия Шария в Испании ночью неизвестные забросали коктейлями Молотова. Не скрывали злорадства по этому поводу и его "коллеги по цеху" - z-блогеры.
Видео ночного происшествия сразу же подхватили кремлевские Telegram-каналы. На опубликованных кадрах видно, как несколько коктейлей полетели в сторону виллы Шария, после чего огонь охватил одну из стен.
Шарий и другие российские пропагандисты уже начали распространять версию, что поджег якобы связан с последним "расследованием" российского блогера, а сам Анатолий называет сложившуюся ситуацию "терактом".
Но даже отпетые z-блогеры, которые неоднократно называли Шария "украинским агентом", этому тешатся. В своих Telegram-каналах русские прямо говорят, что "человек (подразумевая Шария), который всем угрожал, получает ответочку".
"А система видеонаблюдения у тебя, Толя, все-таки г*но", - пишут пропагандисты.
Неизвестные подожгли виллу Шария в Испании - смотрите видео:
Кто такой Шарий и почему он не в Украине
Анатолий Шарий - бывший украинский журналист. Покинул Украину в 2012 году, пожаловавшись Литве якобы на "политическое преследование". Получив право на проживание в ЕС, переехал в теплые края.
В 2014 году Шарий системно продвигал полезные для Кремля нарративы, в том числе которые касались вторжения РФ на Донбасс и в Крым.
В Украине Шарий пытался "дистанционно" начать политическую деятельность и даже через "третьи лица" оформил свою партию. Политическая карьера Шария провалилась.
Против Шария открыт ряд уголовных дел, в частности по госизмене и нарушении равноправия граждан в зависимости от расы, нации, религии.
В мае 2022 года украинские правоохранители анонсировали процесс экстрадиции Шария в Украину. О его ходе ничего неизвестно.
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