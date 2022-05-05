Арест Шария в Испании: в ВР анонсировали процесс экстрадиции пропагандиста в Украину

В ВР анонсировали процесс экстрадиции Шария в Украину/ sharij.net УНИАН

Украина начнет процедуру экстрадиции задержанного в Испании пропагандиста Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене.

Однако то, как быстро он попадет на территорию Украины и предстанет перед украинским судом – это дело времени. Ведь адвокаты Шария будут оттягивать этот момент. Такое мнение высказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире украинского информационного телемарафона.

"Я убежден, что адвокаты Шария будут обжаловать все действия. Поэтому надеяться, что он будет на территории Украины завтра – слишком оптимистично. Но в том, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия, у меня нет сомнений", – отметил Вениславский.

Он подчеркнул, что пропагандист обязательно предстанет перед судом в Украине и будет отвечать за свои преступления.

"Сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину. Он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинскому закону, – заявил Вениславский.

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