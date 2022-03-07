В Украине заблокировали YouTube-канал Анатолия Шария

Также уже заблокирован канал Ольги Шарий и их совместный "Дубль".
В Украине заблокировали канал пророссийского блогера Анатолия Шария на YouTube.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
Канал Шария на YouTube заблокирован в Украине", – отметил Федоров.
Он также добавил, что уже заблокирован канал жены блогера Ольги Шарий, а также их общий канал "Дубль".
Напомним, Анатолий Шарий сейчас объявлен в розыск и подозревается в государственной измене. По данным Службы безопасности Украины, Шарий с 2012 года помогал государственным и неправительственным структурам Российской Федерации проводить специальные информационные операции против Украины.
Кроме дела о госизмене против Шария были открыты и другие уголовные дела. Они касаются, в частности, отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов, а также – махинаций в финансировании "партии Шария".
Читайте также:
- Срочное заседание СНБО под удар Зеленского попали Шарий, Гужва и нардеп Деркач
- Зеленский одобрил санкционный удар по пропагандистам Шарию и Гужве
- Скандал в Одессе: депутат от "Партии Шария" убрал флаги Украины со стола на заседании – видео