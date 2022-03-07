В Украине заблокировали YouTube-канал Анатолия Шария / 112 Украина

В Украине заблокировали канал пророссийского блогера Анатолия Шария на YouTube.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Канал Шария на YouTube заблокирован в Украине", – отметил Федоров.

Он также добавил, что уже заблокирован канал жены блогера Ольги Шарий, а также их общий канал "Дубль".

Так сейчас выглядит канал Шария на YouTube

Напомним, Анатолий Шарий сейчас объявлен в розыск и подозревается в государственной измене. По данным Службы безопасности Украины, Шарий с 2012 года помогал государственным и неправительственным структурам Российской Федерации проводить специальные информационные операции против Украины.

Кроме дела о госизмене против Шария были открыты и другие уголовные дела. Они касаются, в частности, отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов, а также – махинаций в финансировании "партии Шария".

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