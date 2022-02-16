Скандал в Одессе: депутат от "Партии Шария" убрал флаги Украины со стола на заседании

Депутат Партии Шария убрал флаги Украины подальше от себя/ Скрин с видео

В Одессе депутат горсовета от "Партии Шария" Илья Фрейман попал в скандал с флагами Украины.

Когда во время заседания в зале депутатам раздавали небольшие флаги, он убрал несколько из них со своего стола и столов своих соседей и отнес подальше от себя. Этот момент попал на видео журналистов. Соответствующее видео обнародовали в Telegram Одесса Live и Думская.

Инцидент произошел во время заседания 13 внеочередной сессии Одесского городского совета, которая проходила во вторник, 15 февраля.

Челендж #UAразом от Зеленского

Напомним, президент Украны Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская запустили челендж #UAразом ко Дню единения Украины. Глава государства предложил украинцам сделать фото с флагом Украины, добавить хэштег #UAразом и опубликовать в соцсетях.

К такой инициативе уже присоединились украинские звезды. Среди них – Лилия Ребрик, Потап, Наталья Мосийчук, семья Монатиков, Леся Никитюк, Григорий Решетник и другие. Они опубликовали фотографии с флагами Украины.

Ранее Зеленский ввел в Украине новый праздник – День единения. Он будет отмечаться 16 февраля.

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