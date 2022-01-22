Сердце Киева и два берега Днепра объединили мощными флешмобами с гигантским флагом

В Киеве развернули огромный флаг Украины / УНИАН

В центре Киева развернули 500-метровый флаг Украины, который соединил Софийскую и Михайловскую площади.

Акция была посвящена Дню соборности Украины, сообщает Сегодня.

Отметим, что в акции участвовало много людей. Они держали в руках флаг, символизирующий объединенную Украину.

Кроме того, в Киеве ученики одной из школ тоже присоединились к празднованию, и образовали "живую цепь" во дворе учебного заведения вокруг большого флага, а само мероприятие сняли на видео, сообщает Киев News.

/ УНИАН

Так школьники присоединились к проведению традиционных акций в этот праздничный день, которые проходят в городах Украины, и дистанционно - к самой массовой из них - "Живой цепи Соборности" на мосту Патона в столице.

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/ УНИАН

Как уточняет Телеграф, на мосту Патона каждая из колонн, идущая друг другу навстречу, несла 30-метровые синюю и желтую полосы, чтобы в конце объединить их в единый стяг Украины.

/ УНИАН

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