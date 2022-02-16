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Президент Зеленский и первая леди запустили в соцсетях челлендж ко Дню единения

16 февраля 2022, 10:54
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Глава государства предложил украинцам сделать фото с флагом Украины, добавить хэштег #UAразом и опубликовать в соцсетях, передав эстафету друзьям и знакомым.

Зеленский с женой
Зеленский с женой запустили челендж / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой запустил челендж ко Дню единения Украины.

Глава государства предложил украинцам сделать фото с флагом Украины, добавить хэштег #UAразом и опубликовать в соцсетях.

"Сегодня в День единения в 10:00 на зданиях и сооружениях во всех населенных пунктах поднимут сине-желтый флаг и прозвучит "Ще не вмерла Україна...". А в соцсетях мы запускаем челлендж. Сделайте фото или запишите видео с флагом Украины. Добавьте хэштег #UAразом и опубликуйте. Обозначьте человека, которому хотите передать челлендж", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Кроме того, президент обратился к украинцам и заявил, что неважно на каком языке они разговаривают, в какой части Украины они живут или какую веру исповедуют. По его словам, все мы - украинцы, а День единения - это праздник великой Украины.

"Этот день - наш. Кто живет на правом и левом берегах Днепра. В городах и селах. Возле Карпат и терриконов. На побережье Черного и Азовского морей. Кто болеет за "Динамо" или "Шахтер", а вместе – за Украину. Кто отмечает Рождество, Песах или Курбан-байрам, а вместе – верят в Украину! Кто общается на украинском, крымскотатарском, русском, венгерском или языком жестов, а вместе – творят Украину не словами, а делами! Харьков и Херсон. Запорожье и Закарпатье. Хмельницкий и Кропивницкий. Одесса и Николаев. Ривне и Файне. Житомир, Сумы, Полтава. Франик и Марик. Волыняне и винничане. Чернигов, Черкассы и Черновцы. Львов и Луганск. Днепр и Донецк. Киев, Кривой Рог и Крым. Украина! Вместе! И навсегда!", – написал президент.

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Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский открыл телемарафон национального единства по случаю Дня единения и обратился к украинцам.

Напомним, в Украине ввели новый праздник - День единения. Он будет отмечаться 16 февраля.

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